Consiliul Local Focşani, dat în judecată de sindicatul funcţionarilor pentru tăierea salariilor angajaţilor

În dosarul înregistrat la Tribunalul Vrancea, Sindicatul Sintax a angajat şi un cunoscut avocat din România, pe preşedintele Institutului de Ştiinţe Administrative, Virginia Vedinaş, şi solicită revocarea hotărârii adoptate de Consiliul Local pe data de 10 mai, prin legea bugetului, când au fost tăiate 30% din cheltuielile de funcţionare, în special drepturi salariale.

În documentele de instanţă se arată că prin aceste diminuări de sume se încalcă prevederi din Codul Administrativ şi din Legea Finanţelor Publice, considerându-se că s-a modificat total proiectul de buget iniţial. Se mai consideră că diminuările s-au făcut prin amendamente care nu au fost discutate înainte în comisiile de specialitate, ci votate direct în şedinţă, lucru care s-a făcut însă dintotdeauna la Focşani.

În plângere se mai arată că bugetul trebuie să asigure funcţionarea instituţiilor administraţiei publice locale şi că autorităţile locale au obligaţia asigurării în totalitate a cheltuielilor secţiunii de funcţionare.

Primarul Cristi Misăilă ia apărarea funcţionarilor şi susţine că bugetul instituţiei pe care o conduce înregistrează o reducere de 67% pentru lunile care au mai rămas până la finalul anului.

„Pentru a pune în aplicare această prevedere bugetară, în calitate de ordonator principal de credite ar trebui să iau măsuri de reducere a numărului de personal cu cel puţin 50% şi de a reduce şi salariile. Dacă am aplica acest procent de 67%, am ajunge cu salariile sub minimul pe economie, ceea ce nu ne permite legea”, potrivit primarului Misăilă, care a mai menţionat că aceeaşi situaţie se regăseşte la Poliţia Locală, unde tăierile de la funcţionare au fost de 50%.

Media veniturlor în Primăria Focşani: 10.000 de lei/lună

Consilierii locali din majoritatea PNL-USR PLUS au menţionat că în Primăria Focşani sunt salarii foarte mari, încasate în special de către directorii şi şefii de servicii, care au peste 14.000 de lei şi că media salarială pe instituţie este de 10.000 de lei.

„În aparatul Primăriei, salariul mediu brut este de 10.000 de lei. În organigramă sunt 199 de posturi, în realitate sunt 169 de angajaţi. Împărţit la fondul de salariu rămâne un salariu net de 6.000 de lei. 50% din locuitorii Focşaniului au salariul minim pe economie, prin urmare e de presupus că în Primăria Focşani lucrează numai directori. Performanţa o vedem cu toţii. Primarul a mărit la începutul anului, prin dispoziţie, salariile şefilor de servicii cu sume cuprinse între 1.000 şi 2.000 de lei, iar simplii funcţionari au primit 50 de lei. Salariile din Primăria Focşani sunt cu 50% mai mari ca la Primăria Vaslui, spre exemplu”, spune Victor Dumitru, liderul consilierilor locali PNL-USR PLUS.

Este posibil ca zilele următoare o acţiune similară să fie depusă şi de Poliţia Locală, fiind deja o modă în Primăria Focşani şi în rândul aleşilor PSD din Consiliul Local să fie contestate toate proiectele de hotărâre ale noii majorităţi politice.

Primarul Cristi Misăilă a precizat că începând de miercuri, 2 iunie, Primăria îşi va închide uşile către cetăţeni, pentru că bugetul de funcţionare este invalid şi nu mai poate plăti facturile către furnizori.

