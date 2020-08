Candidaţii USR PLUS la Primăria şi Consiliul Local Focşani, anunţaţi. „Electoratul nostru este foarte sensibil la calitatea umană cu care ne asociem”

Corina Atanasiu, preşedintele USR Focşani, s-a lansat vineri, în mod oficial, în cursa pentru funcţia de primar al municipiului Focşani, din partea USR PLUS.

Candidata şi-a prezentat şi echipa de consilieri locali cu care încearcă să pătrundă în legislativul Focşani, cu un scor cât mai bun, lista fiind deschisă de Alexandra Tătaru, Mirela Stroie, Petruţ Lupu, Olivia-Alexandra Ungureanu, Florin Purluca, Nicu Bogdan, Dan Manole.

În vârstă de 46 de ani, Corina Atanasiu este expertă în accesarea de fonduri europene iar cu această ocazie şi-a prezentat câteva din obiectivele pe care le are în vedere în dacă electoratul o va credita cu încredere.

“Ca primar, voi pune bazele unei administraţii care are în centrul obiectivelor sale sănătatea şi bunăstarea cetăţeanului, dar şi respectul pentru acesta. În secolul 21, este ruşinos ca oamenii să fie plimbaţi zile întregi între instituţii, să stea la cozi, sa fie umiliţi. Am trecut cu toţii prin aceste experienţe. Eu însămi, timp de două zile, am alergat pentru a dovedi injusteţea popririi pensiei tatălui meu pentru o taxă de gunoi aplicată pentru un apartament din Focsani vândut de mai bine de 10 ani. Pentru dezorganizarea instituţiilor din subordinea Primăriei Focşani plătesc doar cetăţenii. Unui bătrân de 80 de ani precum tatăl meu i-ar fi fost imposibil sa rezolve o astfel de situaţie. Iar ca el sunt zeci mii de focşăneni, care achită facturi pentru utilităţi prost gestionate şi care, deşi susţin administraţia din taxele lor, nu sunt sustinuţi la rândul lor de aceasta. Această situaţie este generată chiar de la vârful conducerii primăriei. Un primar care tolerează incompetenţa şi care face pe banii primăriei afaceri avantajoase doar pentru prieteni, nu şi pentru cetăţeni, nu merită să rămână în funcţie”, a spus Corina Atanasiu.

Ea spune că în momentul de faţă este o adevărată rezistenţă pentru oameni, în special tinerii, să trăiască într-un oraş care s-a depopulat masiv în ultimii ani, oameni care au ales să trăiască în alte oraşe din ţară sau să plece în străinătate, alungaţi de administraţia ineficientă. Viziunea pentru Focşani a candidatului USR PLUS este construită pe trei piloni, “Focşani, oraş sănătos”, “Focşani, oraş prosper” şi “Focşani, oraş organizat”, priorităţi pe care le-a detaliat în cadrul unei conferinţe de presă.

Tot acolo a vorbit şi despre negocierile cu Partidul Naţional Liberal, care s-au concretizat în încheierea unei alianţe doar la Consiliul Judeţean Vrancea, nu şi la Primăria Focşani. Corina Atanasiu a lăsat de înţeles că discuţiile de la Focşani cu liberalii nu s-au materializat din cauza persoanei propuse cu insistenţă de PNL pentru funcţia de primar, în speţă Ion Ştefan, ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

“Eu cred că ne-am atins cu toţii scopul. Scopul nostru comun, al Alianţei USR PLUS şi al PNL a fost să creăm o alianţă anti-Oprişan şi asta am făcut. Faptul că mergem pe Focşani cu candidaţi diferiţi şi liste de consilieri diferite este o decizie internă a fiecăruia dintre partide şi nu trebuie luată ca pe un eşec. Nu avem cum să explicăm electoratului nostru plierea totală, 100%, în spatele PNL. Noi trebuie să ne păstrăm identitatea şi electoratul nostru este foarte sensibil la calitatea umană cu care ne asociem. A fost suficient că am făcut alianţa anti-Oprişan, acolo am înţeles cu toţii relevanţa şi importanţa unui astfel de gest, dar dacă am fi mers mai departe ne-am fi pierdut propriul electorat, l-am fi dezamăgit, ceea ce nu vrem să facem”, a precizat Corina Atanasiu. Aceasta i-a reproşat lui Ion Ştefan şi oamenilor săi că sunt foarte agresivi la adresa ei pe reţelele de socializare şi că nu va răspunde acestor atacuri, ci va avea un alt mod de a face politică şi campanie, cu mesaje pozitive.

Vă mai recomandăm:

VIDEO PNL şi USR PLUS şi-au pus candidat comun care să-l bată pe Oprişan la CJ Vrancea. „Să-l trimitem în istorie”

Cine sunt candidaţii cu care USR va ataca alegerile locale la Focşani şi Consiliul Judeţean Vrancea. "Suntem deschişi la discuţii cu forţele de dreapta"