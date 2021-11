S-a descoperit cum a ajuns femeia din Craiova să aibă de plată la curent 16.000 de euro. „De fapt, ei mă furau pe mine”

Elena Mandocescu, o femeie care locuieşte într-o casă din Craiova împreună cu cei doi copii, a primit de la compania ENEL patru facturi la curent cu un total de plată de 81.785,87 lei.

Toate facturile erau emise în aceeaşi zi: 26 octombrie 2021. Prima era în valoare de 111,21 lei, a doua era de 2.411,46 lei, următoarea de 15.796,82 lei şi ultima de 59.717,37 lei. Toate facturile aveau ca dată scadentă ziua de 10 noiembrie şi, conform documentelor, perioada de facturare era decembrie 2018 - septembrie 2021.

Disperată, Elena Mandocescu a cerut explicaţii.„Toţi cei de la Enel ridicau din umeri. Spuneau că la ei aşa figurează, că am consum mare. Le-am spus că în casă am un TV, un frigider, un boiler şi 4 becuri, dar degeaba. Nimeni nu se obosea să descopere cauza", a declarat femeia.

Văzând că nu primeşte niciun răspuns de la ENEL, Elena Mandocescu şi-a angajat un avocat şi a făcut cazul public.

Din acel moment, lucrurile au început să se „mişte”.

Compania ENEL a transmis un comunicat în care a menţionat că a decis blocarea facturării clientului, până la rezolvarea situaţiei.

Iar situaţia a fost rezolvată destul de repede. „A venit o echipă de la Distribuţie şi au găsit problema. La panoul electric era un scurtcircuit. De aceea contoarul înregistra enorm. Aşa mi-au spus. Eu, de altfel, le spusesem că am scos totul din priză şi am văzut că acel contoar continua să meargă, dar până când povestea nu a devenit publică nu i-a interesat. Eu nu ştiu, însă, ce am plătit în tot aceşti ani. Nu cred că cineva va clarifica şi această problemă. De fapt, ei mă furau pe mine", a mai declarat femeia.

