Au fost prinşi bărbaţii care au înlocuit un iPhone cu plastilină. O femeie din Craiova a cumpărat „produsul“

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au identificat trei bărbaţi bănuiţi de comiterea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 140.000 de lei.



Din cercetări a reieşit că în perioada ianuarie – februarie 2019, un bărbat de 29 de ani, din Tîrgu Mureş, ar fi plasat on-line comenzi de telefoane mobile către societăţi ce comercializează bunuri electronice şi electrocasnice, prin furnizarea de date de contact ale unor persoane fictive. Ulterior, după ce ar fi intrat în posesia coletelor persoana în cauză, şi-ar fi însuşit bunurile comandate, pe care le-ar fi înlocuit, introducând în respectivele colete, bucăţi de plastilină.



În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că faptele ar fi fost săvârşite în complicitate alţi cu doi bărbaţi, ambii în vârstă de 21 de ani, din judeţul Mureş, angajaţi ai unei firme de curierat din Tîrgu Mureş, prin intermediul cărora ar fi fost livrate coletele.



Din cercetări a reieşit că, ulterior înlocuirii telefoanelor mobile cu plastilină, de către bărbatul de 29 de ani, cei doi curieri ar fi returnat coletele sub pretextul că nu ar fi fost ridicate de către destinatarii acestora.

Mai apoi telefoanele au ajuns la alţi cumpărători, unii de bună credinţă, cum ar fi tânăra din Craiova, care a cumpărat plastilină, deşi îşi dorea un telefon.



La data de 5 februarie, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Tîrgu Mureş, sub coordonarea Pachetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Mureş, au desfăşurat o percheziţie domiciliară, în municipiul Tîrgu Mureş, la locuinţa bărbatului de 29 de ani.



Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate faţă de cei trei bărbaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, sub coordonarea Pachetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Mureş.



Pentru a nu avea surprize atunci când comandaţi un produs online, cel mai bine este să-l desfaceţi în faţa curierului. Pentru asta, însă, atunci când faceţi comanda, trebuie să bifaţi opţiunea "deschidere colet" şi să plătiţi în plus câţiva lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: