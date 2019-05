VIDEO Cine este mama lui Radu Mazăre, demnitara comunistă pe umerii căreia fiul şi-a clădit cariera de „rebel“: „Am lucrat în Comerţ Exterior“

Victoria-Gabriela Mazăre a povestit că este puternică pentru că vrea să-şi încurajeze „fiul nevinovat“, care are grija ei.

„Nu e uşor să mergi să-ţi vezi copilul în situaţia respectivă, mai ales că îl cunosc foarte bine, ştiu foarte bine ce a făcut, că e nevinovat, că a fost condamnat aşa cum a fost condamnat. Mi-a fost foarte greu, dar nu am vrut să arăt niciun moment sentimentele pe care le am pentru că ştiu că l-aş fi făcut să sufere. Am două operaţii pe cord, am un stimulator la inimă, vă daţi seama cum este şi în ce stare mă simţeam, iar dorinţa lui cea mai mare este să nu sufăr, să nu păţesc ceva. Cred că ne-am menajat reciproc. El a zâmbit şi mi-a spus că trece cu bine, că suportă uşor şi să nu-mi fac probleme pentru el, iar eu l-am încurajat şi i-am spus că împreună, ceea ce este adevărat, el, cu mine şi cu fraţii săi, vom trece peste acest episod“, a declarat mama lui Radu Mazăre, citată de Antena 3.

Gabriela Mazăre s-a născut la Tulcea, este economistă şi a ocupat funcţii importante în guvern în regimul comunist, la fel ca şi soţul ei răposat, Ştefan Mazăre.

Ştefan Mazăre a fost inginer, iar fostul primar al Constanţei s-a lăudat în multe rânduri că tatăl lui a înfiinţat flota de pescuit oceanic a României - lucru întărit şi de mama sa.

Gabriela Mazăre a lucrat în diferite ministere, ajungând, conform unor surse, până la a fi şefa de cabinet a Suzanei Gâdea, ministrul Culturii în anii ceauşişti.

Părinţii lui Radu Mazăre: Ştefan şi Gabriela Mazăre Sursa Antena 3

Conform unui interviu luat de presa centrală familiei lui Mihai Gâdea, Suzana Gâdea este mătuşa lui Mihai Gâdea, prin alianţă, fiind căsătorită cu o rudă de-a prezentatorului. Unchiul lui Gâdea a relatat cum fratele său, tatăl lui Mihai Gâdea, a obţinut un apartament la intervenţia Suzanei Gâdea.

Situaţia familială privilegiată în anii comunismului ar putea justifica aroganţa arătată de Radu Mazăre încă din şcoală. Imediat după Revoluţie, Mazăre a ajuns fondator de ziare, apoi om de afaceri foarte bogat şi ulterior politician.

Gabriela Mazăre a fost prezentată mereu de fiul ei drept mâna forte din familie. Ea a făcut parte din reţeaua cu care Radu Mazăre a condus Constanţa din 2000 până în 2015, când fiul a demisionat de la primărie, silit de anchetele DNA.

Printre altele, Gabriela Mazăre a povestit în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei“ că a lucrat în Comerţ Exterior - ramură în care activau cu predilecţie cadre cu funcţii superioare ale fostei Securităţi: „Eu l-am însoţit de foarte multe ori, de când a luat terenul acolo, pentru că Radu m-a luat cu el în foarte multe locuri. Şi eu am călătorit mult, c-am lucrat în Comerţ Exterior şi-am bătut lumea. Dar de când m-am pensionat, Radu în toate excursiile m-a luat, că-mi place să călătoresc, să văd lumea“.

Ea a repetat apoi afirmaţia, spunând că datorită locului său de muncă a adus idei noi şi bune pentru Constanţa - cum ar fi cluburile de pensionari după modelul văzut de ea în Suedia. La fel s-a întâmplat cu premierea cuplurilor vârstnice ca în Germania, cantinele pentru săraci, cartierul social. „V-am spus c-am lucrat în Comerţ Exterior şi c-am bătut lumea. Radu a făcut multe în oraş la sugestia mea. Am vrut să avem şi noi în oraş, din prima lună în care a ajuns primar. <Mamă, mi-ai dat sfaturi bune, uite unde am ajuns!>. Şi eu? Ce-am făcut? Mi-am trimis copilul la Rahova“, a spus cu un nod în gât mama lui Radu Mazăre.

Gabriela Mazăre a mai relatat la Antena 3 cum fiul Radu a vrut să-şi facă o grădină de zarzavat în Madagascar, iar ea l-a ajutat cu seminţe luate din România. „Lângă resortul în care locuia a vrut neapărat să-şi facă o grădină de zarzavat. Am luat seminţe, i-am dus, i-am făcut răsaduri, l-am învăţat ce să facă (...) Credeţi că este un om care se pregătea să fugă? Nu numai că nu se ascundea - el avea un carnet de rezident pe doi ani şi el a plecat în capitală ca să-şi prelungească acest carnet, ceea ce s-a şi întâmplat, de către ministrul de Interne, pe cinci ani. M-a sunat foarte bucuros şi mi-a spus că şi-a terminat treburile şi în aeroport s-a întâmpla ce s-a întâmplat. M-au deranjat extraordinar de mult comentariile făcute la noi şi în ziare şi la televiziuni: «Mazăre a fost prins, Mazăre a mers la aeroport vrând să fugă din Madagascar». Nişte prostii! Nu s-a ascuns niciun moment ca să fie prins, că nu a fost prins în pădure...“.

Mama lui Mazăre a mai afirmat că, departe de a trăi în lux, fiul ei trăia mai degrabă în condiţii austere.

„Resortul de lux în care îşi petrecea Radu Mazăre vacanţele erau aşa: coliba în care dormeam era făcută din lemn de bambus din trei rânduri de beţe de bambus şi deasupra cu foi de palamier. Acolo aveai un pat, o chiuvetă şi asta e tot“, a precizat Gabriela Mazăre.

Ea a mai povestit că în familia lor se asculta muzică clasică şi se mergea la teatru, la operă, iar în bibliotecă aveau mii de cărţi. „Radu la 16 ani citea Kafka şi asculta muzică simfonică“, a spus Gabriela Mazăre. El şi-a pierdut pe parcurs apetenţa pentru acest gen de preocupări selecte.

Răducu Mazăre, fiul fostului primar, a susţinut că nu ştia că se va nimeri în acelaşi avion cu tatăl său la întoarcerea în ţară.

„Am plecat din Madagascar cu primul avion pe care l-am găsit în ziua respectivă când am aflat că va fi trimis şi aşa era conexiunea de la Paris spre Bucureşti. Am vrut să-i dau o sticlă de apă, dar mi s-a spus că nu pot. După aia stewardesele mi-au spus că au ale grijă de dânsul. Ulterior, după ce semnul de centuri a fost stins, m-am ridicat şi am încercat să stabilesc un contact vizual şi să-i fac un semn de încurajare. Coşmarul a început de când am ajuns în Madagscar şi am văzut cum este ţinut, am aflat că nu i s-a prezentat nicio hârtie, mi-am dat seama de caracterul abuziv al reţinerii şi am trăit nişte clipe dificile alături şi de Roxana, dar şi de el.

În închisoare, străinii care nu sunt din Madagascar au parte de un privilegiiu ceva mai mare în sensul în care au parte de vizite într-o altă încăpere. Altlfel, deţinuţii locali sunt vizitaţi chiar în camerele în care stau, în curtea în care stau. Legat de închisoare, nu am văzut niciodată aşa ceva, decât în filme. Aveau mai multe porţi prin care treceau - oamenii cereau bani ca să deschidă aceste porţi. Practic, deţinuţii de acolo, gardienii fiind mai puţini. Deţinuţii aveau propria lor organizare. El era singurul european dintre mii de oameni. În camera în care era el erau 45 de pesoane. Trebuia să stea la rând când mergea la toaletă. Mâncarea şi-o achiziţionau din piaţa centrală, ca să o numesc aşa, care era un fel de bazar. Trebuia să-şi cumpere mâncarea. Cei care nu aveau bani trebuia se duceau într-un colţ unde li se dădea o farfurie cu orez“, a mai spus fiul lui Radu Mazăre.

Pe aceeaşi temă:

Radu Mazăre, vizitat de mamă şi de fiu la Penitenciarul Rahova: „E bine, are moralul bun. O să reziste”

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: