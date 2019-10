VIDEO Circulaţia în jurul şcolilor se modifică. Cum vor edilii să convingă părinţii să-şi lase maşinile acasă

Primăria Constanţa implementează de la 1 noiembrie un proiect-pilot pentru decongestionarea traficului pe strada Cişmelei, în zona Şcolii nr. 29 „Mihai Viteazul“.

Este vorba despre un plan complet de resistematizare rutieră şi pietonală care cuprinde instituirea de sensuri unice pe Aleea Lotus şi strada Nufărului, mutarea staţiei de autobuz mai aproape de şcoală, dar şi crearea unei zone de oprire pentru părinţii care îşi aduc sau îşi iau copiii (de) la cursuri, cu autoturismul.

„Zona devine una cu mari probleme în trafic la orele în care elevii sunt aduşi şi apoi luaţi de la şcoală, iar noile reglementări au fost aplicate în urma discuţiilor dintre Primăria Municipiului Constanţa, conducerea unităţii de învăţământ, compania de transport în comun, Poliţia Rutieră şi administratorul tramei stradale, S.C.Confort Urban“, spun edilii, care arată ce modificări au făcut.

„În primul rând, în zona noii staţii de autobuz, trotuarul a fost prelungit şi reabilitat şi a fost creat un culoar pe care elevii pot ajunge din staţie chiar până în curtea şcolii şi a fost amenajată o zonă în care părinţii pot opri autoturismele pentru ca elevii să coboare din maşină, să fie preluaţi de cadre didactice, pe trotuar şi să fie însoţiţi apoi către cursuri.

În completarea acestor măsuri a fost creată o altă zonă de drop on- drop off, în spatele şcolii, pe strada Nufărului. Aici, treptele şi trotuarul au fost reabilitate şi a fost amenajat un alt culoar pietonal dinspre strada Sucevei. În plus, strada Nufărului va deveni arteră cu sens unic dinspre Aleea Lotus spre strada Suceava, iar pe Aleea Lotus, sensul unic se va institui dinspre strada Suceava spre aleea Umbrei. Părinţii sunt sfătuiţi să folosească această rută pentru a-i aduce pe copii la şcoală“, transmite municipalitatea.

Primăria Municipiului Constanţa, dar şi conducerea unităţii de învăţământ şi reprezentanţii companiei de transport îi încurajează în acelaşi timp pe părinţi să ia în considerare varianta trimiterii copiilor la şcoală cu autobuzul, urmând ca aceştia să fie preluaţi din staţie de profesori voluntari şi poliţişti locali. La orele de vârf, echipajele poliţiei locale vor dirija circulaţia şi îi vor supraveghea pe copii.

Sursa video Primăria Constanţa

„Pe de o parte acest proiect pilot este menit să fluidizeze traficul rutier pe strada Cişmelei şi pe de altă parte vine ca o facilitate pentru părinţi şi copii. Pe de o parte am mutat staţia spre şcoală, în completare s-a amenajat un pasaj pietonal. Acest proiect vorbeşte despre modul în care copiii vor ajunge cu autobuzul până la şcoală, cadrele didactice şi-au dat acordul să preia copiii şi ca un prim pas până la momentul în care ei vor călători numai cu autobuzul am creat o zona de drop on drop off, o zona în care părinţii care vin cu maşina îşi vor lăsa copiii iar profesorii îi vor prelua“, a declarat Bogdan Niţă, directorul Companiei de Transport în comun.

„Da, s-a făcut acest acest trotuar, aceasă zonă delimitată, pe această zonă copilul poate merge în siguranţă către şcoală. Este un proiect la care lucrăm de câteva luni împreună cu Primăria, Confort Urban, RATC, ne-am întâlnit de mai multe ori să vedem cum ar fi mai bine şi cum ar fi în primul rând copiii în siguranţă, din cauza problemelor care apar în faţa şcolii şi a blocajelor, din cauza ambuteiajelor pe strada Cişmelei, chiar şi copiii care vin cu autobuzul întârzie spre şcoală“, a declarat profesorul Denis Ion Ciorogaru, directorul Şcolii nr. 29 Constanţa.

