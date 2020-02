O femeie a vrut să-şi ajute soţul cercetat penal furând documente din dosarul poliţiei

Scandalul în trafic s-a petrecut ân urmă cu o săptămână, când poliţiştii Secţiei 2 „au fost sesizaţi de către un bărbat, de 23 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost şicanat în trafic de către un alt conducător auto, care ar fi oprit autoturismul şi l-ar fi agresat fizic, la intersecţia DN 2A cu bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiul Constanţa”, transmite IPJ Constanţa.



În urma verificărilor, poliţiştii au identificat şoferul acuzat de agresiune, fiind vorba de un bărbat de 41 de ani, pe numele căruia a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.



Luni, 10 februarie, la sediul Secţiei 2 Poliţie s-au prezentat pentru audieri, bărbatul de 41 de ani împreună cu soţia acestuia, de 38 de ani (în calitate de martor).



„După terminarea audierilor, femeia ar fi sustras mai multe documente din dosarul penal, pe care le-ar fi înmânat soţului său, ulterior încercând să fugă, fiind opriţi şi imobilizaţi de poliţişti”, spun cei de la IPJ Constanţa.



poliţiştii au întocmit încă un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri. Cei doi soţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, bărbatul de 41 de ani va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri.

