Dublă gafă a prefectului de Brăila în faţa Gărzii de Onoare. A executat două piruete în faţa soldaţilor VIDEO

Momente amuzante la festivitatea organizată la Brăila de 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naţionale a României. Subprefectul Simona Drăghincescu, care are atribuţii de prefect, s-a încurcat vizibil în timpul ceremoniei.

Oficialul a executat mai întâi o dublă piruetă, iar când a plecat însoţită de ofiţerul care i-a dat onorul, a ieşit la rampă cu o nouă piruetă, efectuată de data aceasta de la dreapta la stânga. Scenele au fost filmate şi au stârnit sute de comentarii de la românii din toată ţara, care s-au distrat copios la vizionarea imaginilor.

”Ce bine că aveau militarii mască... Au putut râde în voie”, ”Măcar e tare baba! Eu dacă mă învârteam ca ea mă lua cu ameţeli, frezoane”, ”Ceva mai ridicol nu există”, ”Dăncilă varianta Brăila 20...20”, ”Toate petardele primesc onorul militar”, ”S-a fâstâcit, pur si simplu! A copleşit-o importanţa momentului!”

Ulterior, subrefectul a venit cu precizări vizavi de cele întâmplate.

”Asta se întâmplă când pui civilii să facă, fără exerciţiu, ceva specific militar... după cum se vede, mi-a "ieşit" onorabila piruetă, dar vă promit că unul viitor ceremonia va fi perfectă. La mulţi ani, România! PS: cred ca specialistul care mi-a explicat cu două minute înainte de ceremonie ce am de făcut m-a supraestimat, sunt foarte inteligentă, dar nu chiar atât de inteligentă încât să pricep aşa ceva numai din două cuvinte, prima dată în viaţa mea. Dacă am greşit, vă rog să mă iertaţi, n-o sa se mai întâmple. Promit!”, a scris Simona Drăghincescu pe pagina personală de Facebook.

