Cum a angajat o femeie un detectiv fals ca să afle rătăcirile amoroase ale soţului. Daunele uriaşe cerute de bărbatul filat

Ioan Boghian (46 de ani) a fost condamnat de Judecătoria Piatra Neamţ la doi ani şi zece luni închisoare cu suspendare sub supraveghere şi obligat să achite omului de afaceri pe care l-a urmărit pas cu pas, în timpul presupuselor escapade amoroase, 6.000 de lei cu titlul de daune morale. Sentinţa pronunţată după doi ani de procese a fost contestată atât de inculpat, cât şi de afacerist care solicită 400.000 de euro daune pentru prejudiciile de suferite în urma scandalului.

Dosarul se află în prezent pe rolul Curţii de Apel Bacău, unde în luna ianuarie va începe a se judeca apelul în urma căruia se va pronunţa sentinţa definitivă.

Întreg scandalul în acest caz a pornit în 2016 după ce soţia omului de afaceri, suspectând că acesta o înşeală, a decis să plece, împreună cu cei doi copii ai săi, de la domiciliu conjugal. În urma rugăminţilor soţului, după o lună cei doi s-au împăcat. Femeia a constinuat însă să fie în continuare suspicioasă în legătură cu fidelitatea partenerului.

Cumnatul afaceristului, un preot, l-a tocmit pe detectiv

”După revenirea la domiciliu, numita A.R.R. a constatat că persoana vătămată (omul de afaceri n.r.) pleca des de la domiciliu şi se plângea, mai tot timpul, că nu mai are bani. Din acest motiv, la sfârşitul lunii aprilie - începutul lunii mai 2016, s-a decis să angajeze un detectiv particular care, în urma investigaţiilor specifice, să stabilească cu ce se ocupă persoana vătămată, unde se deplasează şi dacă are o relaţie extraconjugală, aşa cum suspecta ea. Martora A.R.R. a comunicat intenţia sa şi părinţilor precum şi fratelui său, preot în Parohia „Buna Vestire” din Piatra Neamţ”, se menţionează în rechizitoriul procurorilor.

Preotul i-a comunicat surorii sale că ştie el pe cineva care se ocupă cu o astfel de activitate. În exercitarea profesiei sale de preot, acesta întâlnise un bărbat care s-a recomandat a fi detectiv particular. Astfel, preotul l-a apelat pe Ioan Boghian şi a stabilit o întâlnire cu acesta.

La întâlnirea cu aşa zisul detectiv particular au participat preotul şi sora lui. Femeia i-a comunicat bărbatului că doreşte să afle cu ce se ocupă soţul ei şi dacă are relaţii extraconjugale, aşa cum bănuia.

Boghian a fost de acord să desfăşoare activitatea de investigaţie, fără a comunica celor doi că el nu este detectiv particular. La două zile distanţă, omul de afaceri şi-a anunţat soţia că urmează să plece din oraş având treburi de rezolvat. ”Detectivul” Boghian a plecat pe urmele afaceristului. Acesta, înainte de a pleca din oraş, a mers la domiciliul unei manichiuriste de la un salon de frumuseţe. Femeia a urcat în maşina omului de afaceri şi, împreună s-au deplasat în municipiul Iaşi, fără să realizeze că sunt urmăriţi.

Afaceristul, filat la braţul amantei

Ajuns în Iaşi, omul de afaceri şi femeia care îl însoţea au coborât din autoturism în cartierul Ciric, după care s-au plimbat prin oraş, s-au deplasat la un Mall iar în final s-au cazat la o pensiune din acelaşi cartier.

Pe tot parcursul zile, Ioan Boghian i-a urmărit realizând mai multe filmări compromiţătoare. Văzând că omul de afaceri s-a cazat la respectiva pensiune a contactat telefonic preotul din Piatra Neamţ, anunţându-l despre cele întâmplate pe parcursul zilei. În aceeaşi noapte, preotul şi sora lui au mers la Iaşi la pensiunea unde erau cazaţi amanţii. Iniţial, soţia a dorit să intre în incintă pentru a-şi prinde soţul ”în fapt”, însă la insistenţele preotului a refuzat, reîntocându-se în Piatra Neamţ.

La o săptămână distanţă, omul de afaceri şi-a anunţat soţia că va pleca la Vama Giurgiu, deplasare unde urma să stea mai multe zile. Şi de această dată, ”detectivul” a plecat pe urmele sale. În realitate, afaceristul s-a deplasat cu o altă femeie la Bucureşti, alături de care a participat la un eveniment de showroom, o lansare model autoturism, marca Mercedes- clasa E.

După această monitorizare, ”detectivul” a predat preotului înregistrările realizate pe un stick, primind în schimb suma de 3.000 de lei.

La aproximativ o lună după această escapadă, omul de afaceri şi-a anunţat soţia că trebuie să plece pentru câteva zile în Franţa. Şi de această dată bărbatul şi-a minţit soţia, el deplasându-se cu aceeaşi femeie, cu care participase la lansarea auto, la Bucureşti. Aflat pe urmele afaceristului, falsul detectiv s-a gândit să obţină bani şi de la acesta. L-a contectat telefonic, anunţându-l că are mai multe imagini compormiţătoare cu el şi dacă doreşte să nu i le transmită soţiei trebuie să plătească 3.000 de lei. Nu a primit banii, alegându-se cu o plângere penală.

400.000 de euro daunele solicitate

Urmare a informaţiilor şi înregistrărilor realizate de falsul detectiv, soţia omului de afaceri a solicitat divorţul, desfacerea căsătoriei fiind parafată de instanţă, vina fiind stabilită exclusiv bărbatului.

În timpul procesului de şantaj, omul de afaceri s-a constituit parte civilă cu suma de 400.000 de euro. A invocat că urmare a acestul scandal a pierdut perfectarea unei afaceri în valoare de 300.000 de euro. Diferenţa, de 100.000 de euro, a apreciat ca fiind prejudiciul de imagine suferit.

”Prin înregistarea video şi prin fotografierea sa, iar, ulterior, prin folosirea fără drept a fotografiilor în cadrul dosarului de divorţ i-a fost afectată şi imaginea, onoarea, reputaţia şi demnitatea, el fiind perceput în spaţiul public în raport de aceste fotografii ca fiind o persoană care şi-a înşelat soţia. De altfel, în sentinţa de divorţ se face vorbire inclusiv de aceste fotografii realizate în mod nelegal pentru a justifica culpa sa exclusivă în desfacerea căsătoriei. În acelaşi timp, toţi cunoscuţii săi, toţi prietenii săi au aflat de această situaţie, de urmărirea şi de realizarea de fotografii prin care i s-a încălcat dreptul la viaţă privată şi acest fapt a fost de natură să îl afecteze din punct de vedere psihic, să îi afecteze imaginea de sine, percepţia pe care o avea asupra sa”, se menţionează în motivarea instanţei de fond.

Judecătorii au apreciat cuantumul daunelor solicitate de barbat ca fiind exagerat, motiv pentru care au admis obligarea inculpatului la plata sumei de 6.000 de lei cu titlul de daune morale.