Adevărul Live de la 14.00: Alergiile de primăvară şi consecinţe acestora în cazul netratării

Alergia apare cand sistemul imunitar al unei persoane reactioneaza la substantele din mediu care sunt inofensive pentru majoritatea oamenilor. Aceste substante sunt cunoscute ca alergeni si se gasesc in acarieni de praf, parul animalelor de companie, polen, insecte, capuse, mucegaiuri, alimente si unele medicamente. Cand aveti alergii, sistemul imunitar produce anticorpi care identifica un anumit alergen ca fiind daunator, chiar daca nu este. Cand intra in contact cu alergenul, reactia sistemului imunitar va poate inflama pielea, sinusurile, caile respiratorii sau sistemul digestiv. Gravitatea alergiilor variaza de la o persoana la alta si poate varia de la iritatii minore pana la anafilaxie - reactive alergica severa care va poate pune viata in pericol. In timp ce cele mai multe alergii nu pot fi vindecate, tratamentele pot ajuta la ameliorarea simptomelor alergiei.

Dr. Adriana Camuescu, Medic Primar Alergologie şi Imunologie Clinică în cadul Sanador, vorbeşte la Adevărul Live, de la ora 14.00, despre cum apar alergiile încrucişate şi în ce condiţii acestea pot duce la şoc anafilactic.