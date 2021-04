Statul american Tennessee autorizează portul armelor la vedere fără permis, după ce Biden a anunţat noi măsuri privind controlul armelor de foc

Legea privind „portul constituţional” de arme va intra în vigoare la 1 iulie şi le va permite celor mai mulţi cetăţeni de peste 21 de ani şi care deţin în mod legal arme să le poarte în public fără autorizare suplimentară.

„Am semnat astăzi (legea privind) portul constituţional (de arme) pentru că nu ar trebui să le fie greu locuitorilor din Tennessee care respectă legea să-şi exercite drepturile (prevăzute de al doilea amendament din Constituţie). Vă mulţumesc, membri ai Adunării Generale şi NRA pentru ajutor”, a scris guvernatorul pe Twitter.

I signed constitutional carry today because it shouldn’t be hard for law-abiding Tennesseans to exercise their #2A rights. Thank you members of the General Assembly and @NRA for helping get this done. pic.twitter.com/xv2ZenOEZq