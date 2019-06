O cunoscută editorialistă susţine că a fost violată de Trump. Reacţia preşedintelui

Jean Carroll, care în prezent are 75 de ani, a povestit în New York Magazine că l-a întâlnit întâmplător pe fostul dezvoltator imobiliar, pe care îl cunoştea, la intrarea în magazinul Bergdorf Goodman, situat în cartierul de lux Upper East Side, în Manhattan, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Donald Trump i-ar fi cerut mai întâi să îl ajute să caute un cadou pentru o femeie, lucru pe care ea l-ar fi acceptat, înainte să îi spună că este vorba despre ea.

Viitorul preşedinte al SUA i-ar fi ceruit apoi să încerce lenjeria şi s-ar fi dus cu ea spre cabinele de probă, lucru pe care editorialista spune că l-a luat ca pe o glumă.

El s-ar fi închis atunci cu ea într-o cabină, după care ar fi sărutat-o cu forţa şi apoi ar fi violat-o. După ce s-a opus, în van, mai multe secunde, E. Jean Carroll ar fi reuşit în cele din urmă să scape de agresorul său şi să fugă.

Ea explică faptul că nu a depus plângere la acel moment de teama unor represalii şi umilinţei publice, dar că a vorbit cu două prietene jurnaliste, care au confirmat pentru New York Magazine că au auzit aceeaşi versiune a întâmplării povestite de presupusa victimă.

Mărturia se regăseşte şi într-o carte autobiografică a editorialistei - „What Do We Need Men For? A Modest Proposal“ (De ce avem nevoie de bărbaţi? O propunere modestă), în care vorbeşte şi despre alte agresiuni din partea altor bărbaţi a căror victimă spune că a fost.

Reacţia lui Trump

„Nu am întâlnit-o în viaţa mea pe această persoană“, a reacţionat preşedintele american într-o declaraţie scrisă. Într-una dintre fotografiile de la articolul din New York Magazine el este totuşi surprins glumind cu E. Jean Carroll şi cu soţul acesteia.

"Ea încearcă să vândă o nouă carte. Asta ar trebui să vă facă să înţelegeţi care îi sunt motivaţiile. Ar trebui ca această carte să se vândă la raftul de ficţiune", a adăugat Donald Trump.

Preşedintele a atacat de asemenea New York Magazine, un titlu "care e pe moarte" şi care încearcă "să se relanseze publicând informaţii false (fake news)".

În articol, E. Jean Carroll reaminteşte că alte 15 femei l-au acuzat deja public pe Donald Trump că le-a agresat sexual, lucru pe care preşedintele l-a negat.

