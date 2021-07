Joe Biden, declaraţie despre scandalul de la Jocurile Olimpice. Atleta Sha’Carri Richardson a fost depistată pozitiv cu marijuana

„Regulile sunt reguli. Toată lumea ştie când se aplică regulile. Dacă ar trebui să rămână astfel, dacă ar trebui să rămână reguli, este o altă problemă. Regulile sunt reguli. Şi am fost foarte mândru de felul în care a reacţionat ea”, a spus Biden.

Vineri, Reuters a notat că sprintera americană Sha’Carri Richardson a fost testată pozitiv cu marijuana şi probabil va rata Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportiva ar fi fost găsită dopată după un test făcut la selecţiile SUA, luna trecută, la care Richardson a câştigat proba de 100 m. Testarea pozitivă la selecţii ar însemna că toate rezultatele sportivei la reuniunea respectivă vor fi anulate. Agenţia Americană Antidoping a confirmat vineri suspendarea sportivei.

Joi seară, Richardson a postat următorul mesaj pe Twitter: „Sunt om”. Ea a explicat apoi că a ingerat marijuana (în Oregon, stat în care marijuana este legală) după ce a aflat de moartea mamei sale biologice.

„Îmi asum responsabilitatea faptelor mele. Ştiu ce am făcut. Ştiu ce trebuie să fac. Ştiu ce am voie să nu fac şi totuşi am luat acea decizie. Tot ce fac vine natural. Nu va exista niciodată un steroid asociat numelui Sha’Carri Richardson. A fost marijuana. Nu mă judecaţi pentru că sunt om”, a declarat Richardson la o emisiune televizată.

Sportiva în vârstă de 21 de ani urma să participe în acest weekend la etapa de Diamond League de la Stockholm, dar nu este pe lista oficială a participanţilor, de pe site-ul concursului.