Reacţia unui mare actor rus când a aflat că fiica sa urma să discute despre război în direct la CNN: „Cere-ţi iertare pentru trădare” VIDEO

„Suntem ruşi. Ne iubim ţara. Suntem pentru o lume fără nazism. Suntem pentru armata noastră. În spatele preşedintelui nostru”, a declarat Vladimir Mashkov la concertul de vinerea trecută de la Moscova la care a participat Vladimir Putin, potrivit Libertatea.ro.

Fiica sa Masha Mashkova, care este actriţă şi de şase ani locuieşte în Statele Unite ale Americii, a fost intervievată de CNN.

„Ceea ce se întâmplă acum este de neconceput, este suprarealist. Faptul că atât de mulţi ruşi, inclusiv tatăl meu, cred că această violenţă este cumva justificată, îmi frânge inima”, a recunoscut ea cu tristeţe, scrie site-ul polonez Onet.

Mashkova a spus că are mulţi prieteni şi colegi în Ucraina şi că nu i-au purtat niciodată ranchiună pentru că este rusă, a adăugat că „niciunul dintre ei nu i-a cerut ajutor lui Putin”.

Ea şi-a exprimat speranţa că într-o zi Rusia se va transforma într-o „ţară a compasiunii şi a progresului, nu a minciunilor şi a violenţei”.

Actriţa a dezvăluit că a vorbit cu tatăl ei la telefon şi i-a spus că va apărea pe CNN.

„Mi-a cerut să mă întorc imediat în Rusia, să-mi iau fiicele cu mine şi să-mi cer iertare, pentru trădare. Că voi fi cu ruşii, cu poporul meu şi să ajut la lupta împotriva naziştilor ucraineni”, a spus aceasta.

Aceasta a recunoscut că ea însăşi a apărut la televiziunea rusă, în seriale de propagandă şi nu credea că face rău pe cineva.

