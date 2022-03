Un oligarh renunţă la cetăţenia rusă: "Tot ce atinge Putin moare"

Nevzlin a postat pe Facebook un mesaj în care afirmă că este împotriva acestui război şi a ocupaţiei ruse pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, a ţinut să precizeze că "tot ce atinge Putin moare", relatează The Telegraph.

Leonid Nevzlin este un oligarh cunoscut pentru declaraţiile făcute împotriva lui Putin, fapt ce i-a adus multe probleme de-a lungul timpului. Acesta a fugit în Israel în 2003, după ce au început investigaţii susţinute de Kremlin asupra companiei sale petroliere.

Nevlin deţinea compania Yukos împreună cu Mihail Hodorkovski, care a fost găsit vinovat pentru fraudă, la un tribunal din Moscova, după care a fost acuzat de delapidare şi spălare de bani.

"În toţi aceşti 20 de ani, m-am luptat cu o gaşcă de aliaţi ai lui Putin cu toată forţa în spaţii legitime şi publice. Am încercat multă vreme să nu asociez bandiţii la putere cu toţi ruşii, dar era imposibil să nu văd cum an de an ţara asta, da, era ASTA, degradată în urma "conducătorului".", a scris Nevzlin pe contul său de Facebook.

Israel nu a acceptat extrădarea în Rusia a oligarhului Nevzlin, pentru a fi acuzat de crimă, tentativă de omor şi crime financiare. Acesta a negat toate acuzaţiile spunând că sunt doar încercări din partea lui Putin de a-l reduce la tăcere.