Explozie puternică într-o zonă comercială din Erevan, soldată cu cel puţin un mort şi douăzeci de răniţi VIDEO

„Potrivit datelor preliminare, s-a produs o explozie care a declanşat un incendiu", a anunţat Ministerul situaţiilor de urgenţă într-un comunicat, provocând moartea unei persoane şi "circa 20 de răniţi" potrivit unui prim bilanţ.

Originea exploziei, care s-a produs la începutul după-amiezii în piaţa de gros Surmalu, nu este cunoscută până în prezent.

Înregistrările video şi fotografiile care circulă pe reţelele sociale arată o coloană de fum negru ridicându-se spre cer. Într-un video se poate auzi cum mai multe detonări se succed, ca la un foc de artificii.

Potrivit Ministerului situaţiilor de urgenţă, zece camioane de pompieri intervin la faţa locului şi alte zece sunt în drum pentru a le da o mână de ajutor.

Mic stat din Caucaz cu circa trei milioane de locuitori, Armenia traversează o perioadă dificilă după războiul din 2020 împotriva Azerbaidjanului vecin care s-a soldat cu o înfrângere grea şi cu o criză politică majoră, notează France Presse.

