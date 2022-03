Un obuz a ucis zece oameni care stăteau la coadă la pâine, în Cernihiv VIDEO

Conform ambasadei americane la Kiev, CNN şi Suspline, publicaţia ucraineană, în urma atacului au murit zece oameni.

„Astfel de atacuri oribile trebuie să înceteze. Luăm în considerare toate opţiunile disponibile pentru a asigura tragerea la răspundere pentru orice atrocitate din Ucraina”, a comunicat Ambasada SUA pe Twitter.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.

Conform publicaţiei ucrainene,Suspline, bombardamentul a avut loc la ora 10, aceeaşi şi la Bucureşti.

In #Chernihiv, in one of the commuter towns, at about 10:00 am Russian troops shot people standing in a line for bread, as the Suspilne's correspondent reports. According to her, at least 9 people died.#UkraineUnderAttack pic.twitter.com/lYbiDB1w44