Trupele ucrainene l-au eliminat pe cunoscutul comandant cecen „Tik Tok”

E vorba de Asvad Idrisov, cunoscut pe reţelele sociale drept „comandantul Tik Tok” datorită frecvenţei mari cu care posta.

Acesta participa la invazia Ucrainei şi a fost ucis în luptele de lângă Severodoneţk.Forţele ucrainene au eliminat şi alţi ceceni în timpul operaţiunilor.

In the battles near #Severodonetsk, the Armed Forces of #Ukraine eliminated police captain Asvad Idrisov, warrant officer Gapur Dakalov and deputy commander of the 4th platoon of #Kadyrov's regiment, senior sergeant Ali Betishev. pic.twitter.com/pnXMq7JIiy