EXCLUSIV Secretul „nemţesc“ al românului care a câştigat primăria din Görlitz: „Fă-ţi treaba cât mai corect şi vei fi apreciat“

Un emigrant român ajuns primar într-un oraş important din Germania este ceva destul de neobişnuit. Cum vă explicaţi acest traseu inedit?

Nu a fost ceva care s-a întâmplat în mod neaşteptat. Eu trăiesc de aproape 30 de ani în Germania, din 1990. Şi, pe parcursul timpului, m-am angajat în multe domenii în societate, aici. Acum zece ani mi s-a propus, de către CDU, să candidez pentru Consiliul Municipal. Am candidat, am obţinut un rezultat foarte bun şi, cu timpul, am avansat în ierarhia politică. De cinci ani de zile sunt preşedintele regional al partidului, sunt membru în Parlamentul Saxoniei, iar acum am fost ales primar în Gorlitz. Deci n-a fost un fapt de moment, ci un parcurs mai lung.

Mai aveţi legături cu România?

Şi personale şi politice. Am legături, pentru că am încă rude în România. Acum doi ani am fost în România cu fostul preşedinte al landului Saxonia. L-am vizitat pe preşedintele Iohannis şi am fost şi la Sibiu, unde am vorbit cu primăriţa, deci cunosc destul de bine ce se întâmplă în ţară.

Cum evaluaţi ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii ani, în special, dar şi în general, de când aţi plecat, din 1990?

Referitor la ultimii ani, aş prefera să fiu reţinut din acest punct de vedere, pentru că nu cred că-mi revine mie rolul de a da sfaturi din depărtare despre ceea ce fac foştii mei concetăţeni în România, dar sigur că sunt diferite lucruri care se pot observa şi de aici, din vestul Europei, şi mi-aş dori ca România să fie din punct de vedere politic cât mai stabilă. Cunoaştem toate discuţiile care au avut loc în ultimele luni şi-n ultimii ani şi imaginea României în vestul Europei. De multe ori, mi-aş fi dorit să fie mult mai pozitivă decât a fost. Din punct de vedere economic, ceea ce am observat eu în timpul vizitelor periodice pe care le-am făcut în ţară, pot spune că s-a avansat în mod apreciabil de când am plecat, acum 30 de ani. Ceea ce îi doresc României este o stabilitate politică mai mare, care va fi apreciată şi-n UE.

Pe parcursul carierei, aţi întâmpinat reticenţe pentru că sunteţi român, de origine?

Eu nu mai sunt, azi, un străin în Germania, dar există întotdeauna şi reticenţe. De aceea, trebuie să te integrezi cât mai bine, să-ţi faci treaba cât mai corect posibil şi cât mai onorabil şi atunci eşti apreciat.

Aţi avut prejudecăţi de învins?

Există şi prejudecăţi, dar cred că prejudecăţi există peste tot. Nu numai aici. Le-am depăşit, cred eu, prin calitatea faptelor mele şi a muncii pe care am depus-o şi asta este baza pe care poţi construi o muncă de genul ăsta, politică.

Şi pentru ca victoria dumneavoastră să aibă şi o latură metaforică, duminică aţi învins un contracandidat naţionalist...

Da, dar după cum se vede, majoritatea s-a decis să mă aleagă pe mine. Şi, acum, este de datoria mea , când voi prelua funcţia, să câştig încrederea celor care nu m-au ales. Asta este datoria mea.

Vă gândiţi la nişte proiecte legate şi de România?

M-aş bucura să avem contacte cât mai strânse cu România şi din punct de vedere politic şi economic. Dacă se vor ivi ocazii. Pentru că acolo unde te-ai născut şi ţi-ai petrecut copilăria şi o parte din tinereţe nu se uită şi mă leagă foarte multe, sufleteşte .

Aveţi un mesaj să transmiteţi românilor?

Să fie cât mai convinşi de valorile democratice europene. M-am bucurat de rezultatul alegerilor europarlamentare din România, pe care îl interpretez ca pe o probă că majoritatea populaţiei doreşte să trăiască într-o Europă democratică, într-o Europă deschisă şi vreau să îi încurajez pe români să-şi folosească calităţile de cetăţeni ai unei Europe libere.

Cine este românul care l-a învins pe candidatul populiştilor la primăria oraşului Görlitz

Octavian Ursu, candidatul CDU, a fost ales primar-general al oraşului Görlitz din landul Saxonia, estul Germaniei, în ciuda pronosticurilor şi a rezultatelor din primul tur de scrutin. Reprezentantul creştin-democraţilor , născut la Bucureşti, pe 28 octombrie 1967, unde a trăit până la emigrarea în Germania în 1990, a reuşit să îl devanseze pe favoritul din urmă cu două săptămâni, candidatul populiştilor de dreapta de la AfD, Sebastian Wippel.





De profesie muzician, Octavian Ursu a obţinut în turul al doilea 55,1% din voturi. În primul tur, desfăşurat la 26 mai, reprezentantul AfD, fostul poliţist Sebastian Wippel, câştigase 36,4% din voturi, în timp ce candidatul CDU obţinuse 30,3% din sufragii. Românul a fost susţinut în turul al doilea de celelalte partide, care s-au temut că Görlitz va deveni primul oraş german condus de un extremist de dreapta. În plus, Octavian Ursu a fost susţinut şi de actori, regizori şi scenarişti, în contextul în care industria filmului este o sursă importantă de venit pentru Görlitz. Este oraşul în care s-au filmat mai multe pelicule de succes. Printre ele, „Inglourious Basterds” şi „The Monuments Men”.





Octavian Ursu s-a născut la Bucureşti, a absolvit Conservatorul şi a venit în Germania în 1990 ca solist-instrumentist (trompetă) la Neue Lausitzer Philharmonie din Görlitz. Ursu a intrat în 2009 în CDU şi în 2010 a preluat conducerea circumscripţiei municipale din Görlitz a formaţiunii conservatoare. În 2014 el a fost ales în legislativul landului federal Saxonia, iar acum a devenit primar al acestui oraş din estul Germaniei.

La ieşirea de la urne, duminică, Ursu a declarat că majoritatea votanţilor au ales „o societate deschisă şi au votat împotriva izolării”. „Sunt fericit. Acum trebuie să ajungem mai aproape de cei care nu m-au votat”, a declarat Ursu. Gorlitz este situat la graniţa cu Polonia şi este cel mai estic oraş german. Localitatea, un oraş medieval pitoresc, care găzduieşte 57.000 de persoane, este aleasă des de studiourile de filmare de la Hollywood.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: