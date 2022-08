Cel mai bun pilot ucrainean a fost ucis în războiul din Ucraina

Listopad a fost recunoscut în 2019 drept cel mai bun pilot de luptă al Ucrainei şi a luptat pe frontul de est de la debutul invaziei ruseşti.

Anul trecut a condus zborul unei coloane aeriene la manifestările din Kiev dedicate celor 30 de ani de independenţă.

The best pilot of the Air Force of the Ukrainian Armed Forces of 2019 died at the front - Anton Listopad.



He was awarded with the Order of Courage, III degree. pic.twitter.com/LWwLWJGkCl