VIDEO Premieră la iUmor: câştigătoarea a donat premiul unui alt finalist. Reacţia emoţionantă a concurentului

Actriţă din Republica Moldova i-a cucerit pe telespectatori cu numărul în care a parodiat-o perfect pe Viorica Dăncilă şi a fost astfel desemnată câştigătoarea „iUmor“. Vezi momentul câştigător

În premieră, Irena Boclincă a hotărât să-i cedeze premiul de 20.000 de euro unui alt finalist, Vasi Borcan, concurent imobilizat în scaun cu rotile care a surprins prin numerele în care şi-a tratat cu autoironie condiţia.

„Vă mulţumesc foarte mult, pentru voturi, pentru mesaje. Să ştiţi că nu este uşor să vii într-un oraş şi să o iei de la zero, dar totuşi acest premiu o să meargă către cineva care, nu cã ar avea mai mult nevoie decât mine, dar cu siguranţă îi va folosi… Vasi Borcan!“, a anunţat câştigătoarea „iUmor“ 2019.

„Tot timpul am vrut să fac un act de caritate şi niciodată nu am avut posibilitatea, nu am avut bani ca să fac acest lucru“, a mai spus Irena Boclincă.

Ulterior, producătorii emisiunii de la Antena 1 au dezvăluit că toţi cei trei finalişti „iUmor“, Irena, Varză şi Adi Bobo, au căzut de acord că vor face acelaşi gest pentru al patrulea finalist, Vasi Borcan.

Concurentul din Iaşi, care la vârsta de 12 ani a fost imobilizat în scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, a fost pur şi simplu copleşit de emoţii când a aflat de gestul făcut de colegii lui: „Nu-mi imaginam nicio clipă că se va întâmpla asta, este o sumă destul de importantă şi puţini oameni ar face gestul acesta. Mă onorează foarte mult şi mă face şi pe mine să simt că am facut ceva frumos în viaţă!“

Gestul celor trei finalişti i-a surprins şi pe membrii juriului. „Mi s-a părut un gest extrem, extrem, extrem de frumos!“, a spus Delia, iar Mihai Bendeac a completat: „Oricare dintre ei câştigă foarte greu 20.000 de euro, tocmai de asta, venind din partea unor oameni cărora nu le prisoseşte această sumă, este un gest…“.

