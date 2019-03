Surpriza anunţată de HBO pentru fanii „Game of Thrones“

Daenerys Targaryen şi Jon Snow, protagoniştii „Game of Thrones“ FOTO HBO

Prezentat drept un bonus pentru fani, lungmetrajul documentar „Game of Thrones: The Last Watch“ va fi lansat de HBO pe 26 mai, la câteva zile după ce va fi difuzat ultimul episod al serialului, scrie Deadline

Documentarul, regizat de Jeanie Finlay, va face cronica sezonului final al serialului: „Mai mult decât un «making of», va fi o poveste amuzantă, dar şi tristă, spusă cu înţelepciune şi într-un stil intim, despre plăcerea dulce-amăruie de a crea o lume şi, apoi, de a fi nevoiţi să ne luăm rămas bun de la ea“.

„Game of Thrones: The Last Watch“ oferă acces nelimitat în lumea serialului-fenomen, prezentând cu o tuşă personală întreaga echipă a proiectului în momente cheie.

Al optulea şi ultimul sezon al „Game of Thrones/Urzeala tronurilor“ va avea premiera la HBO pe 14 aprilie. Recent, a fost lansat şi primul trailer pentru sezonul final, care oferă detalii despre bătălia grandioasă ce va fi prezentată pe parcursul unui episod întreg, creatorii serialului precizând că va fi cea mai lungă scenă de luptă din istoria cinematografiei.

Regizat de Miguel Sapochnik, David Nutter şi creat de David Benioff şi D.B. Weiss, ultimul sezon al serialului bazat pe seria de romane „Cântec de gheaţă şi foc“, semnată de George R.R. Martin, va avea doar şase episoade, însă a fost confirmat faptul că acestea vor fi mai lungi de o oră. Serialul „Game of Thrones“, premiat cu numeroase trofee Emmy, este cel mai de succes program al HBO, cu circa 30 de milioane de telespectatori în Statele Unite şi fani în întreaga lume, potrivit News.ro. Recent, „Game of Thrones“ a fost clasat pe locul 4 în cadrul unui top al celor mai iubite seriale ale tuturor timpurilor, întocmit de publicaţia americană The Hollywood Reporter.

