Scurtmetrajul belgian „Easter Eggs” a câştigat trofeul Animest 2021

Odată cu această distincţie, scurtmetrajul premiat se va înscrie automat pe lista de filme eligibile la premiile Oscar. Animest este singurul festival de film din România care propune filme pentru Oscar, începând din 2017.

"Încă de la prima scenă comică şi până la secvenţa dramatică din final, am fost îndrăgostite de protagoniştii acestei poveşti uimitoare’’, au declarat Aneta Ozorek şi Agnès Patron, două dintre membrele juriului, prezente la Gala de decernare a premiilor Animest.16, organizată sâmbătă, pe 16 octombrie, la Refugiu Urban şi transmisă în direct pe pagina de Facebook a festivalului.

Alături de regizoarea şi producătoarea Špela Čadež, cele două cineaste au desemnat şi Cel mai bun film studenţesc al ediţiei. "La confiture de papillons/ Butterfly Jam" (r. Shih-Yen Huang, Franţa) le-a impresionat cu "o poveste personală al cărei final le-a străpuns direct în inimă". Două menţiuni speciale în cadrul acestei secţiuni au fost acordate scurtmetrajelor "Green" (r. Karolina Kajetanowicz, Polonia) şi "Reduction" (r. Reka Anna Szakely, Ungaria).

Distins cu Premiul Juriului Annecy, lungmetrajul "La Traversée/ The Crossing" (r. Florence Miailhe) a cucerit juriul Animest şi a fost desemnat Cel mai bun lungmetraj prezentat la această ediţie. Decizia a fost luată în unanimitate de artistele animatoare Joanna Quinn, Izabela Plucinska şi Mélody Boulissière, care i-au oferit o Menţiune specială regizoarei Michaela Pavlátová, creatoarea filmului "My Sunny Maad".

Aceleaşi trei membre ale juriului au acordat Premiul pentru Cel mai bun film românesc scurtmetrajului "I Sit and Look Out" (r. Gabor Balazs), o varietate de imagini reale şi suprarealiste, ce reflectă probleme sociale într-o formă artistică plină de imaginaţie. Start a New Call, în regia lui Lucian Barbu, "o combinaţie revigorantă de umor şi spirit de observaţie", a primit o Menţiune specială în competiţia dedicată scurtmetrajelor animate autohtone.

"Maalbeek" (r. Ismaël Joffroy Chandouti, Franţa), "un film care găseşte imaginile perfecte pentru a contura o poveste care n-ar putea fi relatată în cuvinte", a câştigat la această ediţie Premiul Competiţiei Anidoc (cel mai bun documentar animat), în cadrul căreia o Menţiune specială i-a fost oferită scurtmetrajului rusesc Life’s a Bitch, regizat de Varya Yakovleva.

În secţiunea Animusic, dedicată celor mai bune videoclipuri muzicale animate ale anului, marele premiu a fost cucerit de "Nights" (interpretat de Jesper Ryom), în regia lui Mathijs Luijten.

Nini Tuan, Claudia Ilea şi Carla-Maria Teaha au oferit şi o menţiune videoclipului "Melancolia" (interpretare Caravan Palace), semnat de artista Alina Popescu, din România.

Iubitorii de animaţie care au participat la proiecţiile organizate în cinema, dar şi spectatorii care au urmărit filmele ediţiei pe platforma de streaming a festivalului şi-au putut vota şi la această ediţie scurtmetrajul favorit.

Premiul publicului, oferit în urma sutelor de voturi obţinute, i-a fost acordat filmului britanic "Affairs of the Art", regizat de Joanna Quinn, invitată specială Animest.16. În competiţia de filme VR, premiul ediţiei a fost câştigat de "Dislocation", realizat de Veljko Popović şi Milivoj Popović, conform deciziei juriului format din Manu Weiss, Andreea Centea şi Anna-Maria Popa.

Cel mai tânăr şi totodată cel mai exigent juriu Animest a oferit premiul secţiunii Minimest scurtmetrajului francez "Migrants", realizat de Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte şi Zoé Devise.

După o săptămână petrecută în compania îndrumătorilor din Incubatorul de Animaţie, Caterina Cherecheş, unul dintre cei 10 liceeni finalişti, a fost premiat în cadrul ceremoniei de sâmbătă seară. Programul educaţional s-a încheiat şi cu două menţiuni speciale, oferite participantelor Miriam Arvunescu şi Alisa Vasiliu.

Balázs Orbán, the collector of legends, proiectul artiştilor Fazakas Szabolcs şi Bálint Hunor a fost desemnat câştigător în programul Pitch, please!, recompensat cu o acreditare dublă pentru regizor şi producător la CEE Animation Forum 2022 - evenimentul internaţional la care participă anual cele mai importante nume din industria filmului animat. O menţiune specială i-a fost acordată proiectului "Bean", realizat de Dragoş Andrei Dobai şi Merve Dobai.

Realizate din plastic reciclat, trofeele Animest dedicate câştigătorilor ediţiei au fost printate 3d de echipa de designeri de la Drag and Drop, cu sprijinul Aqua Carpatica.

Filmele premiate la Gala de sâmbătă seară vor putea fi urmărite duminică, în ultima zi de festival, la Cinema Elvire Popesco. De la ora 18.30, iubitorii filmelor de animaţie vor vedea pe marele ecran scurtmetrajele premiate în toate secţiunile, iar de la ora 20.30, în sala de proiecţii va rula "La Traversée/ The Crossing" (r. Florence Miailhe), Cel mai bun lungmetraj al ediţiei, realizat prin tehnica spectaculoasă a picturii pe sticlă. Pe platforma de streaming, spectatorii din întreaga ţară vor vedea filme din Competiţia Minimest, dar şi scurtmetrajele din Competiţia Internaţională, disponibile online până la finalul ediţiei.