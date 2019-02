CTP critică filmele nominalizate la Oscar 2019. Ce spune jurnalistul despre favoritul Rami Malek VIDEO

Duminică noapte, la Los Angeles, va avea loc cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Academiei Americane de Film, regalul industriei cinematografice în care sunt recompensate eforturile artiştilor din faţa şi din spatele camerelor.

Invitat la emsiunea „În faţa ta“, de la Digi 24, jurnalistul şi criticul de film a comentat producţiile nominalizate la categoria Cel mai bun film, dar şi prestaţiile actorilor favoriţi la marele trofeu pentru Cel mai bun actor/actriţă într-un rol principal.

Despre drama „Bohemian Rhapsody“, cu Rami Malek în rolul legendarului Freddie Mercury, CTP a comentat:

„Luăm nişte evenimente, nişte persoanje reale din istorie, un anumit episod, capitol, şi în loc să facem un documentar cinstit despre respectivul personaj/perioadă, insăilăm un film de ficţiune în care inserăm tot felul de elemente, de preferinţă de melodramă, care să gâdile «naturelul simţitor» al spectatorului.

Pentru asta putem să alterăm realitatea istorică, aşa cum se întâmplă în „Bohemian Rhapsody“. De pildă, în film vedem că înainte de celebrul Live Aid, de spectacolul de pe Wembley cu care se închide filmul, Freddie află despre contaminarea lui cu HIV. Mai mult, le spune şi colegilor din trupă, ceea ce este fals. El a aflat mult mai târziu, după 1985, că e bolnav şi le-a spus abia în 1989“, a spus jurnalistul.

Digi24 şi Film Now vor difuza în noaptea de duminică spre luni, cu începere de la 0:30, respectiv 1:30, Gala Oscar 2019.

CTP a criticat şi prestaţia actorului Rami Malek, mărturisind că „s-a chinuit prea mult“ să-l imite pe Mercury, scrie digi24.ro.

„Când l-am văzut pe Rami Malek în film străduindu-se din răsputeri să fie Freddie Mercury, prima mea reacţie a fost ca în bancul ăla: Ăsta nu e, tată, ăsta nu e Freddie, nu m-a convins sub nicio formă. Probabil că ar fi fost mult mai Freddie Sacha Baron Cohen, un actor extraordinar şi care şi aduce mai mult cu Freddie. Freddie era un om puternic, un tip de 1,75 m, destul de solid, bine făcut, dădea senzaţia de forţă, ceea ce Rami Malek nu reuşeşte niciun moment.

Nu mi-au plăcut sforţările lui Malek de a-l imita pe Freddie, nu aceasta e calea. Când încerci să readuci oamenilor un personaj, nu trebuie să te chinui, probabilă că a văzut nu ştiu câte înregistrări cu el şi a zis «trebuie să fac chestia aia a lui Freedie care avea nişte dinţi mai în faţă, în plus, ca de vampire» şi se chinuie să-l imite ca gestică, ticuri“, a comentat jurnalistul.

„Roma, „un film despre nimic“

De asemenea, CTP a criticat şi lungmetrajul „Roma“, considerat de critici favorit la câştigarea trofeului, fiind de părere că „nu este un film bun“.

„Este un film despre nimic. De ce nu receptez, nu fac priză la astfel de filme? Pentru că e o melodramă – o acţiune , un scenariu care este gândit de realizator în sensul de a-mi stoarce mie lacrimi, emoţie, de a-mi crea nişte momente. Dar e un storcător de emoţie „Roma“ - toate elementele sunt puse acolo, care ţin de imagine, de jocul actorilor, replici – sunt puse, gândite ca să-mi stoarcă mie lacrimi. Pe mine aşa ceva mă lasă rece, e fals“, este părerea jurnalistului.

CTP a comentat şi pe marginea prestaţiei actriţei Lady Gaga în drama „A Star is Born“. Jurnalistul nu s-a arătat deloc impresionat: „M-a liniştit cu actoria de la prima secvenţă, cea în closetul public, cu toate uşile, cu chiuvetele, iese cu telefonul la ureche din closet şi spune: «God! Fuck the men!“ adică îi dăduse papucii lu' unul la telefon, că urma la rând Bradley Cooper. Secvenţa e atât de clişeu, atât de kitsch, interpretarea ei e atât de vetustă şi neconvingătoare, că m-am liniştit pentru tot restul filmului“.

Ce film va câştiga Oscar 2019. Topul jurnalistului

Întrebat cine va câştiga marele trofeu de anul acesta, CTP a răspuns: „Probabil «Roma», ceea ce nu o să mă convingă vreodată că e un film bun“.

Cristian Tudor Popescu a lăudat, în schimb, producţiile „Green Book“, „Capernaum“ şi „The Ballad of Buster Scruggs“.

„Vă recomand opţiunile mele: „Green Book“, care are şi favoritul meu într-un rol masculin, Viggo Mortensen, într-un rol excepţional, foarte bine joacă. «Capernaum» şi «The Ballad of Buster Scruggs», un film minunat al fraţion Coen, unde puteţi auzi într-un mod în care nu mi-am imaginat că e posibil să te emoţioneze cuvântarea lui Lincoln de la Gettysburg, pe care americanii o ştiu cum ştim noi că «Moldova nu e a mea, nu a voastră...». Ei ştiu «Government of the people, by the people, for the people» - cuvintele emblemă ale lui Lincoln şi care aici te emoţionează pentru că sunt spuse de un handicapat total, un actor fără mâini şi fără picioare“, a conchis jurnalistul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: