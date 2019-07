Clienţii rău-platnici, raportaţi într-o bază de date: Biroul facturilor neîncasate

Studiul realizat de Termene.ro indică o scădere semnificativă a duratei de timp în care o companie îşi recuperează creanţele, valoarea monetară a acestora este într-o creştere vizibilă. Dacă în 2008, an premergător crizei economice, creanţele se recuperau în medie în 80 de zile, în plină criză (anul 2010) această durată a crescut la peste 110 zile, după perioada de stagnare 2011 – 2014 cu durate de aproximativ 105 – 106 zile.

În acelaşi timp, valoarea creanţelor totale existente la nivel economic la finalul anului 2017 (ultimul an pentru care există centralizate toate datele financiare) se aproprie de valoarea record de 350 miliarde de lei, dublul anului 2008, anul de boom economic premergător crizei, reiese din analiza Termene.ro realizată cu ocazia lansării redBill - Biroul facturilor neîncasate. Prin utilizarea redBill, instrument disponibil gratuit în platforma Termene.ro, firmele au acces la informaţii noi, actualizate, şi astfel pot evita ori se pot pregăti mai bine faţă de toţi partenerii de business. Pentru anul 2018 este de aşteptat ca valoarea acestora să depăşească pragul de 350 miliarde lei.

Antreprenorii şi managerii se pot informa pentru a identifica clienţii bun-platnici

Insolvenţa reprezintă insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor (furnizori, bănci sau proprii angajaţi), o firmă cu risc de intrare în insolvenţă fiind una care se apropie vertiginos de această situaţie. O firmă care plăteşte greu furnizorul (de obicei, primul amânat în caz de fonduri insuficiente) înseamnă un furnizor care îşi recuperează greu creanţele.

O dovadă a faptului că în continuare există o pondere însemnată de firme care plătesc greu, determinând neîncasarea creanţelor este raportul de doar 1/3 companii (aproximativ 36%) care au un risc scăzut sau foarte scăzut de intrare în insolvenţă. Pe de altă parte, tot 1/3 companii (aproximativ 35% din totalul companiilor existente) au un risc foarte mare de intrare de insolvenţă, iar pentru restul de companii situaţia poate fi catalogată drept incertă – fie au un risc mediu fie au un risc care nu poate fi determinat, potrivit studiului Termene.ro realizat cu ocazia lansării produsului redBill, care oferă informaţii despre comportamentul de plată al firmelor de interes şi instrumente de încasare rapidă a creanţelor.

„Înainte să încheie un contract de colaborare cu o firmă cu risc ridicat de insolvenţă, antreprenorii şi managerii se pot informa din cât mai multe surse despre comportamentul de plată al acesteia, iar instrumentul redBill îi ajută în acest sens.Totodată, dacă un antreprenor sau manager conştientizează că are un potenţial client ce poate intra oricând în incapacitate de plată generându-i probleme serioase de cash – flow, atunci are în vedere impunerea unor termene de plată mult mai stricte”, declară Adrian Dragomir CEO al Termene.ro.

Pe măsură ce afacerile cresc, acestea au nevoie de informaţii despre comportamentul de plată al clienţilor

Anual, în România se înfiinţau între 40.000 şi 60.000 de companii noi, cu excepţia ultimilor doi ani, când numărul acestora a depăşit 90.000 de înfiinţări/an. Acest lucru a generat atât lucruri pozitive precum creşterea cererii de bunuri, servicii şi lucrări de tip business to business şi implicit diversificarea portofoliului, dar în acelaşi timp si efecte negative precum creşterea numărului efectiv de clienţi care nu îşi vor plăti datoriile la timp, cauzând o viteză crescută de recuperare a creanţelor.

Cât timp afacerea este la început, numărul de clienţi este redus, iar antreprenorul poate ajunge să-i cunoască pe toţi personal din perspectiva comportamentului de plată. Pe măsură ce afacerea creşte, iar numărul de clienţi se diversifică, acest lucru devine tot mai greu de realizat, fiind nevoie de folosirea produsului redBill - Biroul facturilor neîncasate, prin care noii clienţi să poată fi verificaţi rapid.

Apropierea de consumatorul final – garantul plăţii la termen

Depărtarea de consumatorul final are cel mai mare impact în durata medie de recuperare a creanţelor. Pe fluxul tehnologic, magazinele de comerţ cu amănuntul recuperează banii în medie in 35 de zile, pe când furnizorii acestora – cei care practică comerţul cu ridicata sau companiile din producţia alimentară în 82 de zile, potrivit analizei Termene.ro. Mai departe, ultimul in fluxul descris este compania din sectorul agricol, furnizorul primar al întregii industrii care-si recuperează banii în peste 160 de zile. Transportatorul, un liant în acest flux, are o durată medie de recuperare a creanţelor de aproximativ 90 de zile.

„Dacă eu, ca antreprenor, încasez greu, din acest motiv, la rândul meu, plătesc greu. Îmi amân dividendele, apoi încep să-mi amân la plată furnizorii, apoi creditorii şi în ultimă instanţă chiar şi proprii angajaţi. La rândul său, furnizorul meu, care este amânat, are aceleaşi dificultăţi. Având în vedere că cel care dă drumul la bani este cel care vinde consumatorului final fie ne reprofilăm cu toţii pe astfel de business-uri, fie apelăm la soluţii precum este redBill - Biroul facturilor neîncasate, prin care ne putem cunoaşte prin prisma experienţei altora comportamentul de plată al clientului nostru”, a declarat Adrian Dragomir, CEO al Termene.ro, care este de părere că orice zi de întârziere creează o reacţie în lanţ de tip domino.

Termene.ro este o companie înfiinţată în anul 2014 din dorinţa de a permite companiilor identificarea oportunităţilor de afaceri şi evaluarea corectă a riscurilor pentru afaceri mai prospere, oferind o platformă intuitivă şi foarte uşor de utilizat. Peste 50.000 de companii au acces zilnic la platforma completă care oferă informaţii actualizate în timp real despre datele financiare şi juridice ale firmelor din România.

