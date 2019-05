Datoria statului: Creştere cu 30 de miliarde de lei într-un an

Ca procent în PIB, dacă luăm în calcul noul Produs Intern Brut anunţat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, va fi de peste 35%. Rămâne de văzut, aşadar, dacă România va avea acel PIB nominal de 1031 mii de miliarde de lei. Având în vedere inflaţia în creştere, este posibil”, scrie Hotnews

Datoria publică pe ultimii 4 ani + estimarea pe 2019:

2015 – 269,151 miliarde lei

2016 – 285,553 miliarde lei

2017 – 301,158 miliarde lei

2018 – 330,047 miliarde lei

2019 – 362,623 miliarde lei (cifră asumată de Guvern)

Nu prea are rost, deja derapajul a fost vizibil din 2017, dar cel mai bine din 2018. În primul trimestru din acest an arată mai rău: cheltuieli de personal mai mari cu aproape 26%, asistenţa socială cu 15% etc. Le-am mai prezentat. Au fost afectate investiţiile, fiind o scădere de 20%, în primul trimestru. Veniturile sunt sub aşteptări şi nu ţin pasul cu această creştere a cheltuielilor. Vor urma două rectificări bugetare, în acest an.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: