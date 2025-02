Candidatul Coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din luna Mai a transmis prin intermediul unei postări video de ce a ales să plece din politică.

Crin Antonescu are de câteva zile o nouă pagină de Facebook, prin intermediul căreia prezintă, aproape zilnic, mesaje către alegători, chiar dacă nu ne aflăm într-o perioadă electorală, în adevăratul sens al cuvântului.

Luni, 17 februarie, Crin Antonescu a ales un mod inedit de a explica unde a fost și cea făcut în ultimii 10 ani, nu fără a face o analiză a situației actuale, cu apropouri directe la candidatul Călin Georgescu și la alegătorii lui hipnotizați.

”Vreți să știți de ce am plecat 10 ani și ce am făcut? Ne bălăcim în conspirații. Crin e șantajabil, are datorii, are dosare, îl au ăștia la mână cu ceva. După zeci de ani în care ni s-au spus niște minciuni, e normal să ne îndoim când auzim că apa-i udă. Apa, la români, e doar solidă. Un cataroi de gheață pe care alunecăm, cădem și ne rupem gâtul. Nu avem răspunsuri și nu mai credem în nimic ce vine de la autorități. Nu mai credem nici în presă, că e cumpărată. Credem însă în horoscop, vrăjitori și soluții miraculoase. Credem că suntem cei mai buni, că am fost cei mai buni, că alte popoare invidioase pe genialitatea noastră complotează să ne distrugă. Credem că toți oamenii sunt răi, că frizerul e trimis de guvernul mondial să ne ia pierdut bretonul și când aflăm că e un băiat din Slobozia zicem că e treabă necurată. Ne-am întors în anii 90, când ziarele erau pline de vindecători bio-energetici și găini care au născut pui vii. Îmi pare rău că adevărul este plictisitor, dar suntem oameni maturi, știm că Moș Crăciun nu există.â, nici zâne, nici tuneluri dacice. Și mai știm ceva, că politica nu se face cu basme, nu când ai războaie la graniță, nu când ai crize economice la ușă. Știți care este adevărul, vreți să știți de ce am plecat 10 ani și ce am făcut? Adevărul este că am plecat pentru că aveam lucruri mai importante de făcut decât politica. Să stau aproape de familie. Avem 55 de ani când m-am retras din viața publică. Fiica mea avea 14. Nu am fugit la 34 de ani fără să am vreo datorie de familie. Am plecat pentru că eram convins că până acolo mi-a fost drumul în politică. De ce m-am întors? Adevărul este că m-am întors pentru că sunt un politician capabil să scoată țara asta din hipnoză. Sunt singurul care în ultimi 10 ani nu am stat să arunc cu noroi și să contribui la furia ta de azi față de politicieni. Am stat alături de familie, e timpul să stau alături de țară. Mă ajuți? ”, este mesajul transmis de Crin Antonescu.