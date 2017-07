Cîrstea şi-a aflat adversara din turul al treilea al turneului de la Wimbledon

Mattek-Sands a alunecat când a atacat o minge la fileu, după ce Sorana servise. Ea s-a prăbuşit pe teren şi a început să strige "help me, please!, help me!" (n.r. ajutaţi-mă, vă rog, ajutaţi-mă).

Îngrijorată, Sorana Cîrstea a venit lângă adversara ei. Personalul medical a sosit la terenul 17 şi i-a acordat primul ajutor sportivei ameircane, care a fost transportată cu targa la ambulanţa care a preluat-o şi a dus-o la spital, relatează News.ro. În altă ordine de idei, Garbine Muguruza, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, a învins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-4, pe belgianca Yanina Wickmayer, locul 96 WTA, calificându-se în turul al treilea al turneului de la Wimbledon, fază în care o va întâlni pe Sorana Cîrstea.

Muguruza, finalistă în 2015, s-a impus după un meci care a durat o oră şi 20 de minute. Cîrstea şi Muguruza s-au mai întâlnit în optimi la Australian Open 2017, când spaniola s-a impus cu 6-2, 6-3.