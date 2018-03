Cum s-a transformat Loredana din sluga soţului în femeie de afaceri de succes

,,Am avut mai multe tentative de a ieşi din relaţie, însă mereu am fost descurajată de familie şi prieteni să nu fac acest pas pentru că nu lucram şi nu aveam alte venituri din care să îmi cresc băiatul şi fata. Asta până când am zis că nu mai pot. Ajunsesem în stadiul în care voiam să îl omor pe soţ doar ca să scap de tortura psihică şi fizică la care mă supunea. Căutam pe internet informaţii despre cum l-aş putea otrăvi ca să nu mă prindă poliţia. Cred că doar dragostea pentru copii m-a împiedicat să trec la fapte. Mă gândeam că dacă fac asta, cei mici şi-ar putea pierde ambii părinţi: tatăl care avea să fie mort şi mama la puşcărie”, mărturiseşte Loredana.

CHINUL ZILNIC

Femeia în vârstă de 35 de ani povesteşte că se certa des cu fostul soţ din motive banale. De pildă, se lua de ea pentru că nu făcea ciorba destul de sărată. ,,După câţiva ani, a început să fie tot mai violent. Nopţi la rând a abuzat sexual de mine. Spunea că sunt soţia lui şi că sunt obligată să întreţin relaţii intime cu el chiar dacă nu îmi doresc asta. Pentru că asta eram eu pentru el: o slugă.



Când i-am zis că vreau să mă angajez, m-a descurajat. Îmi spunea că datoria mea este să stau acasă şi că oricum nu sunt bună de nimic. Toate astea le-am îndurat până într-o zi, în 2011, când am primit pe Facebook de la o prietenă virtuală (soţie de avocat) o listă cu principalele forme de abuz asupra femeilor exercitate de parteneri. Atunci mi-am dat seama că sunt hărţuită sexual, moral şi economic. E greu de descris ce furie am simţit. Şi acum îmi vine să-mi strâng pumnii”, îşi aminteşte ea.

CUM A REUŞIT SĂ SCAPE LOREDANA DE AGRESOR

,,Prima dată m-am uitat după actele necesare pentru mine şi copii ca să nu fiu nevoită să mă întorc după ele. Mi-am luat nişte materie primă pentru produsele cosmetice pe care le făceam pentru băiat, care suferea de dermatită atopică (o boală de piele) şi nişte haine. Mi-am chemat un taxi, deşi nici nu aveam bani să-l plătesc. L-am rugat pe şofer să mă ducă la părinţii mei, iar acolo l-au plătit ei. Am stat câteva zile să mă liniştesc şi să îmi stabilesc următorii paşi. Cel mai important era să îmi găsesc un serviciu care să îmi ofere un venit stabil şi o chirie într-o zonă mai ieftină, dar unde să am toate facilităţile pentru copii dat fiind că eu nu am maşină.

Am avut mare noroc în acea perioadă. Am întâlnit nişte oameni extraordinari care, chiar dacă erau nişte străini, mi-au întins o mână. Mai întâi, am găsit un apartament cu două camere. I-am spus proprietarei că acum nu am bani de chirie, dar i-am explicat că sunt motivată să îmi plătesc dările pentru apartament pentru că sunt mamă a doi copii şi vin dintr-o relaţie abuzivă. I-am zis că nu vreau milă de la ea, ci doar să înţeleagă situaţia dificilă cu care mă confunt şi că nu mă pot întoarce la soţ. După aceea, în acelaşi cartier, mi-am găsit un loc de muncă ca vânzătoare la un magazin de ochelari. Am avut iar mare noroc atunci pentru că patronul nu făcea încă angajări, dar povestea mea l-a impresionat şi a zis că pot să dau o probă să vadă cum mă descurc. Mi-a priit foarte mult această slujbă. Pentru prima dată, după mulţi ani, oamenii îmi dădeau «bună ziua», zâmbeau şi îmi mulţumeau pentru cel mai mic serviciu. Mă simţeam din nou apreciată.”



În 2012, Loredana a finalizat procedura de divorţ, iar un an mai târziu şi-a găsit fericirea alături de un alt bărbat. De atunci, viaţa Loredanei s-a împărţit între familie, slujbă, activism pentru femeile agresate şi nopţile în care face produse cosmetice pentru oameni care suferă de aceeaşi problemă ca băiatul ei. De altfel, Loredana, a ajuns să îşi dezvolte propriul magazin online de cosmetice bio.

Una din patru românce a fost agresată de partener

Una din patru românce a fost agresată de partener, arată statisticile europene. Doar anul trecut a fost raportat un număr de 20.531 de violenţe comise în familie (majoritatea îndreptate către femei şi copii), conform datelor de la Poliţia Română. Specialiştii reclamă că toate aceste victime sunt lipsite de apărare din cauza indiferenţei autorităţilor. Lipsa de informare cu privire la gravitatea subiectului, poliţiştii şi judecătorii nepregătiţi în domeniul violenţei domestice şi absenţa serviciilor de consiliere şi adăpost pentru victime sunt doar câteva dintre problemele punctuale, reclamate de experţii de la A.L.E.G (ONG care luptă împotriva violenţei asupra femeilor).

Populaţia feminină este mai „îmbătrânită“

Cei de la Institutul Naţional de Statistică (INS) spun că din cele 19,6 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau reşedinţa obişnuită pe teritoriul României pentru cel puţin 12 luni, aproape 11 milioane sunt femei, reprezentând 51,1% din totalul populaţiei rezidente.

Statisticile mai arată că populaţia feminină este mai „îmbătrânită“ decât cea masculină cu 3,3 ani. Astfel, vârsta medie naţională la femei este de 43,3 ani, în timp ce la bărbaţi este de 40 de ani.Speranţa de viaţă la naştere a femeilor, în anul 2016, a fost de 79,07 ani(79,86 ani în mediul urban şi 78,07 ani în cel rural). Alte date arată că vârsta medie la căsătorie a femeilor cunoaşte o tendinţă de creştere, ajungând, în 2016, la 29,4 ani. La bărbaţi, vârsta medie de căsătorie este de 32,7 ani.

Care este diferenţa de salarii dintre bărbaţi şi femei

Eurostat a marcat Ziua Internaţională a Femeii cu un studiu, care arată că femeile câştigă în medie cu 16% mai puţin decât bărbaţii. Diferenţele cele mai mari se înregistrează în Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%). În România sunt cele mai mici decalaje, respectiv 5,2%. După România, Italia şi Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeană cu cele mai mici diferenţe de salarizare dintre bărbaţi şi femei, cu 5,3%, respectiv 5,5%. Analiştii economici spun că aceste cifre, care onorează România, sunt determinate, pe de o parte, de salariile mult mai mici de la noi, care nu permit diferenţieri prea mari, precum şi de educaţie. „La salariile mici, dacă sunt diferenţe mari, se creează un decalaj mult prea mare. Pe de altă parte, la noi, aspectul ăsta al segregaţiei de sexe este mai puţin important decât în alte ţări. Este o problemă de educaţie, dar şi o presiune mare care s-a făcut încă din timpul comunismului de egalitate între bărbaţi şi femei“, a explicat, pentru „Adevărul“, analistul economic Mircea Coşea.

ACCES GRATUIT LA MUZEE

De ziua lor, femeile s-au bucurat de acces gratuit la Muzeul Naţional de Artă a României (MNAR), Muzeele „K.H. Zambaccian“ şi „Theodor Pallady“.Pentru a celebra ziua de 8 martie, muzeografii au propus câteva repere create de femei-artist sau lucrări ce au în prim-plan personaje feminine drept sursă de inspiraţie.