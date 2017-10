PSD vrea să-i oblige pe elevi să poarte uniforme. Unul dintre iniţiatorii legii e deputatul AKM

„În ultimii 25 de ani, s-au amplificat discrepanţele între cetăţeni, respectiv elevi, privind situaţia lor financiară. O parte din cetăţeni, puţini la număr, având o stare materială bună şi foarte bună, care le permite să le ofere condiţii deosebite copiilor lor, iar cealaltă parte, în majoritate, au sărăcit, fiind săraci şi foarte săraci. Considerăm că această inegalitate, în special între elevi, are ca urmare un efect negativ privind dezvoltarea tinerei generaţii“, se arată în expunerea de motive a legii, semnată de mai mulţi parlamentari PSD, printre care şi Cătălin Rădulescu, mult mai cunoscut ca „deputatul AKM“. În primăvară, într-un interviu pentru „Adevărul“, Cătălin Rădulescu spunea că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi este pregătit să o folosească din nou împoriva protestatarilor din Piaţa Victoriei.

Săptămâna viitoare, proiectul se va afla pe masa Comisiei de Administraţie din Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Deputatul PNL Florin Roman, membru al Comisiei de Adminsitraţie,şi- aîntrebat fanii pe Facebook cum ar trebui să vopteze.“Vom discuta un proiect de lege referitor la reintroducerea uniformelor şcolare dorindu-se in acest sens întărirea disciplinei in învăţământ, menţinerea decenţei elevilor, precum si promovarea egalităţii de şanse. Proiectul este propus de parlamentarii PSD, dar acelaşi guvern PSD nu susţine proiectul de lege, ceea ce în limbaj parlamentar înseamnă că proiectul are şanse mari să fie respins. Voi ce părere aveţi? Cum trebuie sa voteze parlamentarii PNL, pentru uniformă şcolară obligatorie sau împotriva?”, a scris Florin Roman, secretar general adjunct al PNL, pe Facebook. Părerile exprimate online au fost împărţite, cun un mic plus totuşi pentru un vot favorabil uniformelor.

Aşa cum susţine şi Florin Roman, Guvernul PSD a dat aviz negativ proiectului de lege. Numai că nu Guvernul Tudose, ci Guvernul Grindeanu, care a trimis punctul de vedere în primăvară. Între timp, PSD şi-a dat jos guvernul prin moţiune de cenzură. În Senat, proiectul PSD a fost respins.