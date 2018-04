Joi, ultima şansă ca legile Justiţiei să ajungă pe masa Comisiei de la Veneţia. Surse: România ar putea fi monitorizată de Consiliul Europei, la fel ca în anii '90

Comisia Juridică a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a discutat luni solicitarea senatoarei PNL Alina Gorghiu ca legile Justiţiei, adoptate de majoritatea PSD-ALDE, să fie trimise pentru analiză Comisiei de la Veneţia, for consultativ, dar extrem de relevant în materie de drept constituţional, al Consiliului Europei. O solicitare identică a fost trimisă Consiliului Europei şi de Forumul Judecătorilor, ONG care a criticat modificările din Justiţie.

Potrivit delegaţiei PNL, Comisia Juridică a APCE a decis ca dezbaterea să fie reluată joi, în Comisia de Monitorizare a APCE, cel mai important for intern al Consiliului Europei. La dezbateri vor participa: judecătorul Simona Marcu (preşedintele CSM), Titus Corlăţean ( senator PSD), Ionuţ Stroe ( deputat PNL), Thomas Markert (secretar al Comisiei de la Veneţia) şi Gianluca Esposito - secretar executiv al GRECO, grupul de State Împotriva Corupţiei (GRECO), organism al Consiliului Europei care a întocmit un raport extrem de critic faţă de Legile Justiţiei adoptate recent la Bucureşti.

Pe scurt, joi va fi ultima şansă ca cele trei legi ale Justiţiei să ajungă pe masa unor experţi independenţi înainte de a fi promulgate, în condiţiile în care Guvernul a refuzat să le trimită Comisiei de la Veneţia, iar preşedintele Klaus Iohannis a aşteptat mai întâi controlul CCR.

Nu e pentru prima dată când un proiect legislativ din România ar ajunge la Comisia de la Veneţia via Consiliul Europei. S-a mai întâmplat şi cu iniţiativa care punea piedici serioase ONG-urilor, semnată de parlamentarii PSD Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu, şi care a fost desfiinţată de experţii europeni în drept constituţional. Aşadar, există precedent.

„Riscăm să ne întoarcem în timp“

Potrivit unor surse din delegaţia României la APCE, Comisia de monitorizare ar putea decide ca ţara noastră să fie din nou monitorizată de Consiliul Europei, din cauza problemelor privind respectarea statului de drept. „Nu e o decizie care se va lua imediat. Mai întâi vor face un raport la faţa locului. Dar ar fi ruşinos pentru România să se ajungă într-o asemenea situaţie. Practic, ne-am întoarce în anii 90, când eram monitorizaţi. Acum am intra în procesul de remonitorizare, am ajunge în situaţia Bulgariei. Riscăm să ne întoarcem în timp“, a declarat unul dintre parlamentarii României la APCE sub protecţia anonimatului.