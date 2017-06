Gabriela Firea, atac la Grindeanu: Premierul nu se mai consultă cu domnul Dragnea. Am o relaţie mai proastă cu Guvernul decât pe vremea tehnocraţilor

”Privesc şi eu cu atenţie şi puţină îngrijorare faptul că domnul preşedinte a explicat că premierul nu se mai consultă la fel de des cu dumnealui ca la început, că nu se mai întâlnesc la fel de des ca la început. Motivele pentru care sunt în această situaţie nu le cunosc, dar mă îngrjiorează faptul că premierul nu mai are timp să se întâlnească cu preşedintele partidului, în condiţiile în care avem un program de guvernare asumat politic. Deschid şi o paranteză şi vă spun că şi eu personal am nemulţumiri faţă de modul în care anumiţi miniştri se raportează la problemele Bucureştiului. Reprezentanţii anumitor ministere pun în dificultate activitatea Primăriei Capitalei”, a spus Gabriela Firea la Antena 3.

”Tot ceea ce solicită Primăria Capitalei către Guvern se loveşte ca de un zid. Avem o relaţie mai proastă decât pe vremea tehnocraţilor. Categoric sunt dezamăgită pentru că am tras şi semnale publice, am trimis scrisori. Nu am mers doar în anumite emisiuni ca să-mi exprim nemulţumirea, am trimis scrisori oficiale şi reacţia a fost una negativă", a mai spus primarul Capitalei.

Gabriela Firea aşteaptă evaluarea miniştrilor făcută de Liviu Dragnea şi laăîs de înţeles că vor urma schimbări în Guvern în perioada imediat următoare.

”Este şi normal ca domnul Liviu Dragnea să facă această evaluare a miniştrilor, dacă nu am face această analiză ar fi o bilă neagră, pentru că ar însemna că ne-a interesat doar în campanie să vorbim despre programul de guvernare. O astfel de analiză este necesară şi ea nu se face doar de dragul de a se face. Mi-aş dori ca în perioada următoare, dar nu foarte târziu, să nu se intre în vacanţa parlamentară, mi-aş dori ca domnul Liviu Dragnea să anunţe rezultatele evaluării, inclusiv măsurile mai dure sau mai neaşteptate”, a anunţat Gabriela Firea.

Dragnea şi Grindeanu, război pe faţă

"Adevărul" a scris joi că mai mulţi miniştri PSD sunt pregătiţi să demisioneze în bloc, nemulţumiţi de relaţia cu premierul Sorin Grindeanu. Decizia miniştrilor vine în contextul în care Liviu Dragnea forţează o amplă remaniere, în timp ce Sorin Grindeanu se opune. O eventuală demisie în bloc ar duce la căderea Guvernului, deci puterea ar fi din nou în totalitate la Liviu Dragnea. Luna iunie va fi decisivă pentru Guvernul Grindeanu.