Raluca Prună îşi face bilanţul: Mi-aş fi dorit ca mesajul echipei guvernamentale să fi ajuns în mai mare măsură la publicul pe care l-am servit

“Anul trecut, într-o vineri, pe 31 decembrie, tot pe la ora aceasta, eram în birou la Ministerul Justiţiei, în aşteptarea listei cu lucrări ştiinţifice elaborate în penitenciar. Listă pe care conducerea de la acel moment a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor amâna cu obstinaţie să o trimită”, îşi începe Raluca Prună mesajul.

Ministrul susţine că “acum e o vreme a bilanţului”, iar ea şi-ar fi dorit ca mesajul echipei guvernamentale să fi ajuns în mai mare măsură la publicul pe care l-a servit.

“Cum a fost anul 2016 şi ce am reuşit să fac? La ce au folosit multele nopţi târzii la minister, miile de ore de muncă, zecile de ore pe drumurile patriei între penitenciare, instanţe, parchete, birouri de probaţiune, sutele de ore pentru avizarea actelor normative înainte să intre în şedintele de guvern cu avizul de legalitate, alte sute pentru proiectele ministerului sau alte câteva sute în întâlniri de lucru? Răspunsul e mai complex decât mi-aş dori, dar voi încerca să-l dau cu onestitate. Mi-aş fi dorit ca mesajul echipei guvernamentale din care fac parte să fi ajuns în mai mare măsură la publicul pe care l-am servit. Spun bine: l-am servit. Pentru că aceasta este guvernarea responsabilă - a fi în slujba cetăţii care te învesteşte cu încredere”, completează ministrul Justiţiei.

Raluca Prună spune că “strategia muncii oneste, în slujba cetăţeanului, cu responsabilitate faţă de banul public, cu transparenţă în decizii, cu respect faţă de colegii din subordine, pe care îi conduci prin puterea exemplului şi nu prin cultura fricii, pare deocamdată minoritară”.

“În schimb, fac rating manipularea grosolană, minciuna cu cât mai gogonată cu atât mai credibilă şi injuriile, calomniile, decredibilizarea prin repetarea obsesivă a injuriilor şi calomniilor. Lista acestora e lungă, prea bine cunoscută şi nu mai merită reluată acum”, scrie ea.

Raluca Prună este de părere că echipa guvernamentală ar fi putut explica mai bine ce a realizat şi cum a reparat “greşeli de sistem acumulate în ani”.

“Cred că puteam explica mai bine ce şi cât facem, cât şi cum reparăm greşeli de sistem acumulate în ani. Am presupus că e de ajuns să ne facem treaba contra cronometru, fără să pierdem timp răspunzând atacurilor neruşinate”, subliniază ea.

Ministrul Justiţiei îşi exprimă convingerea că, pe termen mediu, “seminţele plantate” de miniştrii Cabinetului Cioloş vor da roade.

“Sunt sigură că acest alt fel de a sluji cetatea este mâna câştigătoare. Nu imediat, dar foarte curând. Sunt sigură că solul este mai fertil decât cred politicienii de carieră (cei binecunoscuţi, nu ca noi, cei mulţi, anonimi, cu cariere cinstite şi muncite)”, a adaugă ministrul.

Raluca Prună subliniază că, “acum mai bine de un an, aceiaşi politicieni care au patronat timp de 25 de ani stagnarea, hoţia şi risipa fugeau de responsabilitatea formării unui guvern”.

“Această responsabilitate de care alţii s-au ascuns ne-a revenit nouă, câtorva profesionişti dintre mulţii profesionişti necunoscuţi ai acestei ţări. Am arătat în acest an că se poate guverna şi altfel. Si că lipseşte, poate, doar curajul de a face pasul înainte şi de a cere fiecare dintre noi, în fiecare zi, peste tot, o bună guvernare pentru această ţară. Am învăţat însă în acest an că suntem mai mulţi decât cred ei, cei care au excelat doar în clientelism şi lipsa de performanţă”, susţine Prună.

Ea spune că va monitoriza ceea ce se va întâmpla în continuare, deoarece “atacurile murdare nu trebuie lăsate fără răspuns”.

“Bilanţul meu la Ministerul Justitiei este public. Şi, pentru că am investit 14 luni grele şi foarte intense pentru a face atâtea lucruri, promit că voi monitoriza ceea ce s-a câştigat şi ceea ce se va întâmpla în continuare. Pentru că am învăţat că atacurile murdare nu trebuie lăsate fără răspuns, voi denunţa cu tărie orice minciună despre acest mandat”, afirmă Raluca Prună.

Prună menţionează că Justiţia este “o miză mare”, iar sistemul judiciar din România este “matur”.

“Campania electorală a trecut şi vom depăşi în curând momentul promisiunilor. Vine vremea faptelor şi, de aici înainte, vom vedea dacă şi cât se va construi mai departe. Justiţia este o miză mare si ne priveşte pe absolut toţi. Cred că sistemul judiciar din România este matur si sper sa apere cu străşnicie tot ce s-a câştigat cu greu, in ani mulţi. Sunt aşadar încrezătoare, deloc naivă, rămân implicată si ştiu că suntem mulţi. Eu cred ca România merită mult mai mult, că România suntem noi, cei mulţi, necunoscuţi, care ne facem treaba onest”, a subliniat Raluca Prună.

În încheiere, aceasta le-a mulţumit colegilor din Ministerul Justiţiei, “care formează o insulă de excelenţă în administraţia publică din România, precum şi echipei sale de secretari de stat şi consilieri”.

“Fără munca şi dedicarea lor, realizările acestui mandat nu ar fi fost posibile. Vă doresc tuturor un an nou bun, cu sănătate şi încredere în puterea fiecăruia de a schimba România în bine!”, a conchis Raluca Prună.

Potrivit bilanţului Ministerului Justiţiei, transparenţa a fost elementul cheie al guvernării responsabile. La capitolul obiective se numără: publicarea listei contractelor de achiziţii publice ale MJ; transparenţa procesului decizional în domeniul politicilor publice prin Registrul Unic al Transparenţei Intereselor; publicarea periodică a agendei MJ şi a secretarilor de stat; aplicarea riguroasă a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

Priorităţile strategice îndeplinite stabilite prin programul de guvernare au fost: adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020; operaţionalizarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI); adoptarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.

Alte priorităţi ale Ministerului Justiţiei au fost: desemnarea procurorului general al României şi procurorul şef al DNA; consolidarea structurii DIICOT; punerea în accord a legislaţiei penale în vigoare cu 24 de decizii ale CCR şi transpunerea a opt directive europene; adoptarea de măsuri pentru consolidarea sistemului penitenciar şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie; ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere în cadrul ANP.