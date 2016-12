Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost eliberat şi plasat în arest la domiciliu

Fostul ofiţer SRI acuzat că a pus la cale spionarea familiei şefei DNA Laura Kovesi nu are voie să părăsească domiciliul şi să comunice cu martorii, cu experţii sau cu ceilalţi inculpaţi din dosar, potrivit deciziei date marţi de Curtea de Apel Bucureşti.



În urmă cu o săptămână, Dragomir era arestat preventiv în două dosare, "Black Cube" şi în cel în care a fost acuzat că că ar fi cerut şi primit peste 460.000 de euro de la Rami Ghaziri pentru a-i proteja afacerile.



Odată cu decizia de condamnare în dosarul lui Ghaziri la un an cu suspendare, decizie luată pe 22 decembrie de Tribunalul Bucureşti, judecătorul Mihai Bălănescu a mai dispus "punerea de îndată în libertate a inculpatului Dragomir Daniel, dacă nu este arestat în altă cauză”.



Pe 27 decembrie, ca urmare a contestaţiei la decizia de arestare preventivă a lui Dragomir în dosarul "Black Cube", Curtea de Apel Bucureşti, prin judecătorul Ciprian Alexandru Ghiţă, a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Daniel Dragomir.



Fostul ofiţer SRI a fost condamnat, pe 22 decembrie 2016, de Tribunalul Bucureşti la o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, în dosarul în care a fost judecat pentru că ar fi cerut şi primit peste 460.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i proteja afacerile, fiind găsit vinovat de săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri, în acelaşi dosar fiind condamnată şi soţia sa, tot la un an de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă.



Daniel Dragomir a fost achitat de acuzaţiile de trafic de influenţă, spălare de bani şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare fiind stabilită pentru fals în înscrisuri. Aceeaşi pedeapsă a fost primită şi de soţia fostului ofiţer SRI, Zoica Marinela Dragomir, tot pentru acuzaţia de fals în înscrisuri.



Decizia Tribunalului Bucureşti, dată de judecătorul Mihai Bălănescu, nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.



Procurorii spun că, în perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Dragomir, care îndeplinea funcţia de şef de grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combaterea Terorismului din cadrul Serviciului Român de Informaţii, beneficiind de ajutorul soţiei sale, a pretins şi, ulterior, a primit de la omul de afaceri Rami Ghaziri, administrator al Agroli Crevedia, suma totală de 462.567 de euro.



Suma era compusă, potrivit anchetatorilor, din 374.078 euro, bani primiţi într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane, 70.575,87 euro reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionarii unei societăţi comerciale, incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne şi 18.000 euro, reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia lui Dragomir, Marinela Zoica, în calitate de administrator al firmei nou înfiinţate.



În sarcina lt. col. (r) Daniel Dragomir s-a mai reţinut că, în perioada octombrie 2012 - 15 februarie 2013, cât şi ulterior, "a folosit datele şi informaţiile având caracter clasificat obţinute în virtutea calităţii de ofiţer al SRI, prin prisma atribuţiilor de serviciu, în mod direct şi în interes personal, în scopul ilicit - propus şi realizat - al obţinerii unor sume de bani şi alte foloase necuvenite şi a permis martorului denunţător accesul la date care se refereau la activitatea infracţională derulată de acesta şi grupul de firme aparţinând acestuia”, a mai arătat DNA în cursul urmăririi penale.



Daniel Dragomir a fost arestat preventiv, în 26 noiembrie 2016, la aproape doi ani de când a fost trimis în judecată după ce ar fi cerut şi primit peste 460.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i proteja afacerile.



El era deja încarcerat într-un alt dosar, instrumentat de DIICOT, fiind acuzat că a pus la cale operaţiunea de spionare a şefei DNA Laura Kovesi şi a familiei sale după ce ar fi angajat firma israeliană Black Cube în acest sens.



Dragomir a fost arestat pe 14 septembrie 2016 în dosarul "Black Cube", în care este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, instigare la fals informatic, în formă continuată şi instigare la violarea secretului corespondenţei.