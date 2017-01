Grădiniţe, şcoli şi licee, închise luni şi marţi, din cauza gerului, în Capitală. Firea vrea să demită conducerea RATB

În cadrul aceleiaşi conferinţe, Gabriela Firea a anunţat că a convocat o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru sâmbătă dimineaţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării consilierilor generali demiterea Consiliului de Administraţie al RATB, pentru neîndeplinirea sarcinilor.

„Am convocat de îndată o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru mâine dimineaţă la 9.30 în care voi supune dezbaterii şi aprobării consilierilor generali demiterea Consiliului de Administraţie al RATB, pentru neîndeplinirea sarcinilor privind pregătirea Capitalei pentru vremea grea de iarnă pe care o depăşim în acest moment", a declarat Firea.

Primarul Capitalei reproşează conducerii RATB că staţiile nu au fost curăţate vineri dimineaţă, că timpii de aşteptare au fost îndelungaţi, că nu au fost scoase mai multe autobuze pe traseu şi că directorul general al regiei şi-a luat concediu fără să anunţe. „Am spus de la începutul mandatului că nu ne jucăm cu viaţa bucureştenilor, am spus că prioritatea noastră trebuie să fie confortul bucureştenilor şi turiştilor care vin în această perioadă în Capitală, că sunt un om deschis dialogului şi sprijin orice instituţie pentru a depăşi problemele pe care le are, dar nu fac rabat de la performanţă. Dacă am stabilit ieri foarte clar care sunt responsabilităţile fiecărei instituţii în parte şi toţi colegii au fost la posturi şi au răspuns prezent şi s-a văzut că deszăpezirea a fost la un nivel ridicat faţă de anii trecuţi, deci se poate, singura instituţie care nu a reacţionat prompt şi am avut de dimineaţă staţii RATB necurăţate, timpii de aşteptare au fost îndelungaţi, am rugat să fie scoase mai multe autobuze pe traseu şi nu s-a întâmplat acest lucru, mai mult decât atât domunul director general era în conediu, fără ca măcar să mă anunţe", a adăugat Gabriela Firea.