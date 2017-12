Directoarea din ANAF acuzată de o mită de 1 milion de euro a adus la DNA „cadourile“ primite: Burberry, Chanel, Versace

Este vorba despre dosarul în care şefa Direcţiei IT din cadrul ANAF, Ancuţa Anda Macovei, a fost trimisă în judecată, în stare de arest la domiciliu, pentru luare de mită în formă continuată. Fapta a fost comisă pe vremea când deţinea aceeaşi funcţie în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ar fi pretins de la doi oameni de afaceri 25% din valoarea unor contracte de mentenanţă software.

La DNA, ea a recunoscut parţial primirea acestor bunuri, pe care le-a şi predat organelor de urmărire penală, însă le-a apreciat ca fiind cadouri din partea colaboratorilor. În ceea ce priveşte suma de 1 milion de euro, Ancuţa Anda Macovei a negat acuzaţiile. Detaliile apar în dosarul care a ajuns pe masa magistraţilor.

Era vorba de vouchere Burberry, portofel Burberry, pix şi stilou MontBlanc, geantă Louis Vuiton, geantă Furla, geantă Tod`s, curea Hermes, Ipad (16 GB) şi Iphone 4 (16 GB), pendulă, şal Luis Vuilton, scrumieră de brand, ceas de mână marca Longines, televizor marca Samsung, cizme marca Chanel, un set de cauciucuri de iarnă marca Dunlop 195/65/R15 pentru autoturismul Skoda Octavia aflat în proprietatea sa.

Unul dintre afaceriştii care îi făcea „cadourile” directoarei a explicat la DNA că directoarea nu purta haine care nu erau de firmă. „Îmi amintesc că i-am mai cumpărat lui Macovei Ancuţa Anda o pereche de cizme bleumarin, lungi, cred că din piele întoarsă, marca Chanel, de la comercianţi neautorizaţi, pe care am plătit în jur de 800 de euro. Aceasta a spus că nu le poartă pentru că sunt nişte fake-uri, deşi le-a primit, întrucât s-a interesat la departamentul care verifică autenticitatea produselor”, a explicat martorul.





Plicurile cu bani



În dosarul aflat acum pe masa judecătorilor, procurorii DNA descriu modul în care fostul director IT din Administraţia Vămilor, din subordinea ANAF, ar fi primit, la fiecare plată făcută de autoritate, cei 25 la sută conveniţi cu firmele care câştigaseră licitaţia. Banii erau ascunşi în pachetele cu produse de patiserie pe care reprezentanţii firmelor le aduceau la şedinţele din sediul instituţiei. Plicuri cu sume cuprinse între 5.000 şi 20.000 euro sub cartonul unor produse de patiserie – cofetărie, cu care se prezentau la biroul funcţionarului public şi care se desfăceau într-o sală de şedinţă situată faţă în faţă cu acesta.

„Ea ştia deja ce conţinea pachetul cu pateuri, plicul fiind aşezat sub cartonul care susţinea pateurile, desfăcea pachetul din care mâncam cu toţii astfel încât să mai rămână câteva, la final ea luând pachetul cu ce mai rămăsese, inclusiv plicul cu bani şi mergea în biroul său”, a declarat martorul.

În primăvara lui 2010, directorul IT ar fi cerut achitarea costurilor pentru o excursie în Statele Unite ale Americii. „Excursia a fost organizată în Las Vegas şi în New York (...) Cu ocazia acestei excursii i-am cumpărat, împreună cu Gheorghe Mihai şi cu Adrian Radu, lui Macovei Ancuţa o tabletă de capacitate 16 GB, în valoare de aproximativ 700 USD. Tot în Las Vegas am închiriat un elicopter cu care am făcut o excursie la Grand Canyon”, povesteşte un martor citat în dosar.

Povestea voucherelor Burberry

Afaceriştii au povestit că au achiziţionat vouchere de la magazinul Burberry (tichete valorice), de aproximativ 10.000 – 12.000 lei . „Prima dată când am cumpărat voucherele, după câteva zile, Macovei Ancuţa Anda ne-a însoţit, pe mine, pe Mihai şi pe Adrian, în acel magazin Burberry pentru a-şi cumpăra produse folosind voucherele. Cu acea ocazie a cumpărat un portofel marca Burberry în valoare de aproximativ 2.000 lei. Îmi amintesc că Macovei Ancuţa ne-a povestit că a folosit celelalte vouchere în Turcia, într-un magazin Burberry din Istanbul, ferindu-se să le folosească în România”, a declarat acesta.

Alte cadouri: „am mai cumpărat pentru Macovei Ancuţa un şal de la magazinul Luis Vuilton din Bucureşti, în valoare de aproximativ 500 – 600 euro şi singur am mai achiziţionat, în două ocazii, câte o geantă, una marca Furla, în valoare de aproximativ 300 euro şi o alta marca Tods, în valoare de 600 euro. I-am mai cumpărat o curea Hermes, cred că din străinătate sau de la magazinul din România, în valoare de aproximativ 400 – 500 euro”

„De asemenea, la solicitarea ei, am mers împreună cu ea şi cu Gheorghe Mihai la magazinul Cellini, lângă Hotel Intercontinental, de unde i-am cumpărat o pendulă, în valoare de aproximativ 2.000 euro, despre care a spus că intenţiona să o dea cadou”, a arătat acesta. Toate aceste bunuri le-ar achitat numerar, fără a solicita factură, banii folosiţi provenind din sume transferate din contul unei societăţi off - shore.

Alte bunuri le-ar fi cumpărat pe firmă, iar documentele de achiziţie au fost depuse la DNA. „În perioada 2010 – 2011, am mai cumpărat pentru Macovei Ancuţa un ceas marca Longines, un stilou şi un pix Montblank de la magazinul Cellini, în valoare de aproximativ 7200 lei (cca. 1700 euro)”, a arătat omul de afaceri.

„Au fost cadouri”

Ancuţa Anda Macovei a recunoscut la DNA primirea a mai multor bunuri, cu excepţia genţii Tod`s şi a unei pendulei - despre care a susţinut că nu le deţine, a unui Iphone, anvelopelor de iarnă şi televizorului - în legătură cu care a precizat că i-au fost remise, dar le-a fi plătit afaceriştilor contravaloarea lor, a unui Ipad –ului şi a unei genţii Furla pe care – potrivit susţinerilor sale – şi le-a achiziţionat din surse proprii. Ea nu a putut face dovada achitării lor.

„Aceasta a predat – la cererea anchetatorilor – toate bunurile menţionate, mai puţin geanta Tod`s, pendula şi Iphone–ul, însă a susţinut că au fost simple cadouri, pe care le-a acceptat din partea colaboratorilor săi, fără vreo legătură cu atribuţiile sale de serviciu”, arată DNA.

Discuţiile despre „procente”

În mai multe discuţii înregistrate ambiental, Mavocei pomeneşte de „procente”, deşi afaceristul cu care dscuta nu adusese aminte de acest lucru. „Aia da! Aia da! Înţeleg să... dar nu... ce sens...? De ce să vorbim? Deci, chiar nu... Ce? A venit cineva? A zis cineva? V-am zis eu: „Bă, dacă vreţi să faceţi aia tre᾿ să daţi 25% sau 70% sau 80%!”? Stai un pic! Despre astea vorbim. Şi a fost ziua mea, mi-aţi adus flori, mi-aţi adus cadou, au fost Crăciunul, Paştele! Nu numai mie, aţi adus... când aveam kickoff meeting nu veneaţi cu platourile de... Nu! Nu pot să pricep că... De ce?... Că aţi venit de 2 ori cu nişte prăjituri sau de 3 ori sau de 99 de ori?”, spunea Macovei.

Ancuţa Anda Macovei: (oftează) Fir-ar a dracului să fie! Păi, măi Mihai, stai un pic! Dacă … Hai,… prima mentenanţă măi, aţi venit să ne rugaţi să o facem?

Afacerist: Păi, nu v-am rugat. Normal că nu.

Ancuţa Anda Macovei: Dar aţi zis :„Vino, hai fă mentenanţă că iei atât la sută procent?”

A negat acuzaţiile DNA

Ancuţa Anda Macovei a negat acuzaţiile DNA. „Eu nu aveam de ce să cer mită, foloase, pentru că singurul scop pe care îl aveam era disponibilitatea sistemului la parametrii impuşi de Comisia Europeană. Nu făceam cuiva un favor sau nu îmi făcea nimeni un favor având acest contract. Nu aveam de ce să condiţionez, pentru că interesul meu era ca totul să funcţioneze. Aveam o singură grijă, să nu fim reclamaţi de către Comisia Europeană, chiar cu riscul de a intra în procedură de infrigement. Am vrut doar să specific că nu aveam de ce să cer ceva, să condiţionez ceva, pentru că era nevoie ca de aer de acest contract”, a declarat dircetorul IT din ANAF.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.Cazul a ajuns pe masa magistraţilor, femeia este judecată în stare de arest la domiciliu. În 5 octombrie, procurorii DNA au dispuse reţinerea pentru 24 de ore a lui Macovei, ulterior aceasta fiind plasată în arest la domiciliu.