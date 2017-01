„Cico” Dumitrescu: „M-au băgat în dosarul Mineriadei că au vrut să mă bage, nu am fost acolo. Iliescu nu este vinovat”

Dumitrescu a mai spus că nici Ion Iliescu nu este vinovat de ce s-a întâmplat în 13-15 iunie 1990, iar procurorii ar trebui să îi audieze pe cei care au dat foc la clădirea Poliţiei, unde erau "pe puţin 200 de oameni”.



„Nu am spus nimic procurorilor. Nu am fost acolo. Dacă dumneavostră găsiţi undeva că eu am participat, eu vin şi recunosc: «Am fost un mare mincinos». Eu eram şeful Direcţiei Generale de Presă şi Sport. Ce legătură aveau eu cu ...? În dosar m-au băgat, aşa, că au vrut să mă bage. Am aici un «prieten» procuror. Pe cuvânt de onoare că eu nu am fost nicăieri. Eu nu eram în clădirea Ministerului de Interne, eram în sediul din stradă Beldiman, vizavi de Poliţie”, a mai spus acesta.



Emil „Cico” Dumitrescu a precizat că le-a spus procurorilor că tot ce a avut de spus despre evenimentele din 13-15 iunie 1990 a declarat cândva, arătând că acum nu a mai dat nicio altă declaraţie. „Le-am spus că ce am avut de declarat cândva, am declarat. Acum nu le-am spus nimic. Ce am avut de spus, am spus odată”, a adăugat Dumitrescu.



Întrebat dacă el crede că Ion Iliescu va fi pedepsit după 27 de ani de la Mineriadă, Emil "Cico” Dumitrescu a spus: „Nu sunt jurist, sunt inginer. Eu zic că nu-i vinovat dar... De ce nu-i întreabă nimic pe cei care au dat foc la clădirea Poliţiei? Erau pe puţin 200 de oameni”.



Procurorii militari l-au chemat pe Emil "Cico” Dumitrescu la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) pentru a-i aduce la cunoştinţă că i s-a schimbat încadrarea din suspect în inculpat în dosarul Mineriadei şi că este acuzat de infracţiuni contra umanităţii.

În dosarul Mineriadei, procurorii militari au dispus, în 23 decembrie 2016, punerea în mişcare a acţiunii penale, pentru infracţiuni contra umanităţii, faţă de Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Adrian Sârbu, Miron Cozma, Cazimir Ionescu, Matei Drella, Virgil Măgureanu, Nicolae Dumitru (fost prim-vicepreşedinte al FSN – n.r.) şi faţă de Cornel Burlec Plăieş (fost ministru adjunct la Ministerul Minelor - n.r.).

În acelaşi dosar a fost pusă în mişcarea acţiunea penală împotriva unor foşti militari: amiralul în rezervă Emil „Cico” Dumitrescu şi generalii în rezervă Vasile Dobrinoiu, Petre Petre şi Mugurel Cristian Florescu.

Potrivit probatoriului, „inculpaţii au decis, organizat şi coordonat un atac generalizat şi sistematic, lansat împotriva unei populaţii civile, respectiv împotriva manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Bucureşti, precum şi a populaţiei municipiului Bucureşti, atac în care au implicat participarea forţelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, precum şi a unui număr de peste zece mii de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării“.

În urma atacului, au fost ucise prin împuşcare patru persoane şi au fost rănite prin împuşcare alte trei. De asemenea, 1.269 de persoane au suferit vătămări ale integrităţii fizice sau psihice, iar 1.242 au fost private de dreptul fundamental la libertate, pe motive de ordin politic.

Iohannis despre dosarul „Mineriadei”

Preşedintele Klaus Iohannis declara, în septembrie anul trecut, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii Asociaţiei 21 Decembrie 1989, că sunt necesare decizii clare şi rapide în cauzele Revoluţiei şi Mineriadei, afirmând că acestea reprezintă o „restanţă majoră” a Justiţiei.

Şeful statului a subliniat că adevărul trebuie să iasă la suprafaţă şi că îşi va exercita toate atribuţiile constituţionale astfel încât să existe o soluţionare temeinică şi legală a acestor cauze. Preşedintele Iohannis şi-a exprimat încrederea că procurorul general va urma întocmai programul la care s-a angajat la începutul mandatului în fruntea Ministerului Public, respectiv realizarea unor anchete efective în dosarele Revoluţiei şi Mineriadei şi finalizarea investigaţiilor în sensul identificării persoanelor responsabile, inclusiv a decidenţilor politici.