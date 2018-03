Povestea halucinantă a românului declarat mort la tribunal, deşi judecătorii l-au văzut viu, în carne şi oase: „Sunt un om decedat, dar totuşi trăiesc“

„Mă numesc Constantin Reliu, sunt un om decedat, dar totuşi trăiesc“, a fost confesiunea cu care un bărbat de 63 de ani s-a prezentat miercuri, 14 martie, în faţa judecătorilor Tribunalului Vaslui.

A mers în instanţă să ceara anularea unei sentinţe emise în 2016 la Judecătoria Bârlad prin care i-a fost declarată moartea, la solicitarea soţiei.

Tribunalul Vaslui i-a respins însă solicitarea, ca fiind inadmisibilă din punct de vedere procedural. Magistraţii spun că apelul a fost făcut la aproape doi ani de la pronunţarea sentinţei, motiv pentru care nu poate fi luat în considerare, conform legii.



Astfel, bărbatul mort în acte dar cât se poate de viu în realitate trebuie să deschidă o nouă acţiune în instanţă, să apeleze la o cale extraordinară de atac prin care să solicite revizuirea sentinţei.

Pentru că nu are bani şi nici posibilitatea de a-şi găsi vreun loc de muncă, câtă vreme figurează ca fiind mort, Constantin Reliu nu şi-a permis să-şi angajeze un avocat, fiind reprezentat de unul din oficiu, care, spune el, nici măcar nu a fost prezent în sala de judecată când s-a judecat cererea sa. Bărbatul este revoltat de situaţia în care se află afirmând că abia reuşeşte să supravieţuiească, neavând niciun venit.

Constantin Reliu plecat la muncă în Turcia în anii 90. Ultima data şi-a vizitat familia în anul 1999. Pe fondul neînţelegerilor cu soţia, bărbatul a decis să rupă legătura cu familia şi să îşi facă un rost în Turcia, unde lucra ca bucătar.

Din nou în România, după 19 ani

În ianuarie anul curent, după ce a fost prins de autorităţile turce având documentele de şedere expirate, vasluianul a fost expulzat în România. La intrarea în ţară, autorităţile vamale i-au adus la cunoştinţă că figurează ca fiind mort. Iniţial, a crezut că este vorba de o glumă însă în momentul în care autorităţile i-au prezentat datele prin care figura ca fiind mort din 31 decembrie 2003, Constantin Reliu a pus la dispoziţia autorităţilor toate actele de identitate în original arătându-le că este cât se poate de viu.

”Autorităţile vamale m-au chestionat mai bine de şase ore, până şi-au dat seama că nu este vorba despre o farsă. Am fost lăsat să merg acasă, iar aici am constatat că familia a împărţit tot ce aveam în comun”, a povestit Constantin Reliu.

Bărbatul s-a adresat Poliţiei, de unde a aflat că în lipsa sa, familia a solicitat în 2013 să-i fie declarat decesul, având în vedere că nu a mai dat niciun semn de viaţă. A fost indrumat către instanţa care a pronunţat hotărârea judecătorească. S-a adresat Judecătoriei Bârlad unde a intrat în posesia hotărârii pronunţate în luna mai 2016.

Reporterii ”Adevărul” au consultat hotărârea prin care Judecătoria Bârlad a declarat decesul lui Constantin Reliu, deşi acesta trăia. În motivarea hotărârii se menţionează că prin cererea înregistrată la data de 26.08.2013 soţia bărbatului a solicitat să se declare moartea lui Constantin Reliu, născut la data de 14.02.1955.

Ruptura legăturii cu familia i-a adus ”moartea”

În motivarea acţiunii, femeia arăta că soţul ei a plecat în anul 1992 în Turcia iar de la data de 24.07.1999 nu a mai dat nici un semn de viaţă, cu toate că înainte venea periodic în ţară şi ţinea legătura cu familia sa.

”În august 1999 a avut loc un cutremur mare în Turcia în urma căruia a rezultat decesul multor persoane şi există posibilitatea ca numitul Constantin Reliu să fi dispărut cu acea ocazie”, a declarat avocatul soţiei în sala de judecată.

Judecătoria Bârlad a solicitat relaţii de la Poliţia municipiului Bucureşti şi de la Ministerul Justiţiei din Turcia şi au fost audiaţi doi martori: fratele şi cel mai bun prieten al bărbatului.

”Din relaţiile primite de la Prefectura Istanbul rezultă că pârâtul Constantin Reliu nu este înregistrat în evidenţele acesteia şi că acesta a intrat ultima oară în Turcia la data de 08.07.1999. Este adevărat că numitul Şemsettin Sarac director de operaţiuni la o agenţie de turism a arătat, în faţa autorităţilor turce că în anul 2001 când Agenţia a preluat hotelul, intimatul Constantin Reliu lucra încă acolo, însă această împrejurare nu este de natură să ducă la respingerea acţiunii având în vedere că de atunci au trecut 15 ani. Durata lungă de timp în care pârâtul nu a mai luat legătura cu familia sa dar şi împrejurarea că acesta figurează ca intrat ultima oară în Turcia la data de 08.07.1999 fac credibilă susţinerea din acţiune în sensul că intimatul Constantin Reliu a decedat în împrejurări necunoscute”, se arată în motivarea Judecătoriei Bârlad.

Constantin Reliu afirmă că soţia sa a solicitat declararea decesului pentru a-şi reface viaţa alături de un alt bărbat în Italia. Susţine că a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu ea, cât şi cu fiica în vârstă de 39 de ani, care trăieşte în Spania, însă niciuna nu a dorit să discute cu el.

Fără identitate, fără bani: ”Este strigător la cer”

În prezent, Constantin Reliu locuieşte cu mama sa bolnavă într-un sat din apropiere de Bârlad. Bărbatul afirmă că amândoi trăiesc la limita subzinstenţei.

”Mama a avut un accident casnic, s-a opărit la mâini, iar eu nici măcar bani de pansamente nu am. Cu ultimii trei lei pe care îi mai avea în casă am luat nişte spate de pui, să fac ceva de mâncare. Este strigătoare la cer situaţia. Fără buletin nu pot face nimic. Am fost la primarie să platesc o taxa pentru acţiunea în instanţă, nici macar atâta lucru nu am putut, pentru că pentru ei sunt mort”, relatează Constantin Reliu.



Bărbatul afirmă că doreşte să îşi redobândească identitatea pentru a merge în Turcia, acolo unde, afirmă el i-a rămas o proprietate şi toate bunurile.

