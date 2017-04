Cum a reuşit un escroc din Vaslui să păcălească directori de instituţii şi medici dându-se drept preot. Metoda cu care impresiona oamenii cu bani

Sorin Zalaru este cunoscut cu antecedente penale, ultima condamnare, din 2010, fiind tot pentru înşelăciuni. Atunci a fost condamnat de Judecătoria Vaslui la 5 ani de închisoare fiind acuzat că a înşelat nu mai puţin de 30 de persoane, în mare parte afacerişti, directori de instituţii etc, cărora le-a prezentat o povestea emoţionantă pentru a-i determina să-i ofere diverse sume de bani.

Invocând că strânge bani pentru ajutorarea unui copil bolnav, aflat în stare gravă, care trebuie să fie transportat cu elicopterul la un spital din Bucureşti, Zalaru a reuşit să strângă aproape 20.000 de lei, bani de care şi i-a însuşit, cazul umanitar, evident, fiind unul inventat.

După ce a ieşit din închisoare a continuat, cu aceeaşi metodă, să înşele şi alte persoane, vânzând din nou poveşti emoţionante. Iar strategia i-a reuşit, pentru că a reuşit să impresioneze oamenii cu bani, dispuşi să întindă o mână de ajutor. De această dată, victime i-au căzut medicul Rodica Robu, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, directorul Şcolii ”Dimitrie Cantemir” Vaslui, Petre Asmarande şi un alt cadru didactic, Cristina Lefter.

”La data de 09.02.2016, prezentându-se drept preot şi sub pretextul că ar fi demarată o acţiune de întrajutorare de către Episcopia Huşilor a convins-o pe persoana vătămată Robu Rodica Lucia să-i înmâneze suma de 200 de lei şi, cu aceeaşi ocazie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, i-a solicitat persoanei, după câteva minute, vătămate suma de 150 lei (fără ca persoana vătămată să dea curs acestei ultime solicitări)”, se arată în rechizitoriul procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.

La câteva zile după ce a înşelat-o pe doctoriţa Robu, Zalaru a găsit o nouă victimă: directorul Şcolii ”Dimitrie Cantemir Vaslui”. Astfel, pe 17 februarie 2016, Zalaru, prezentându-se din nou ca fiind preot şi sub pretextul că ar fi demarată o acţiune de întrajutorare a unei familii nevoiaşe care are un copil bolnav de cancer, ce trebuie transportat la Spitalul Fundeni, l-a convins pe Petru Asmarandei să-i ofere suma de 100 de lei. Câteva zile mai târziu, ”preotul” infractor a convins-o pe Cristina Lefter să îi ofere suma de 130 de lei, spunându-i că banii are nevoie urgentă de bani pentru a asigura transportul unui copil bolnav de cancer în cursul aceleiaşi zile, la un spital din Bucureşti, pentru o operaţie.

Zalaru a fost trimis în judecată, în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată. Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Judecătoriei Vaslui.