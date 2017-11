Descoperire arheologică inedită în Timişoara: aşezare barbară din epoca post-romană. „Erau de origine iraniană“

Cei de la fabrica de automotive Barum doresc construirea unei noi hale în zona cartierului timişorean Freidorf, astfel că au cerut, conform legii, să se facă descărcare arheologică. Specialiştii de la Muzeul Banatui cunoşteau locaţia, pentru că în urmă cu mai mulţi ani s-au mai făcut săpături arheologice în zonă. Spre bucuria lor, de această dată au putut lucra o suprafaţă foarte mare, pe cheltuiala celor de la Barum.



Au găsit la faţa locului o aşezare post-romană, din secolele II-IV, pe aproximativ 5.000 de metri pătraţi.



„Ştiam de acest loc, pentru că s-au mai făcut săpături şi în 2006. Partea frumoasă este că avem o suprafaţă foarte mare, putem vedea o întreagă aşezare civilă în centrul sitului. Este vorba de o aşezare barbară din epoca post-romană. Putem vedea clar stilul lor de viaţă, am găsit foarte multe. Este vorba de populaţia sarmată din ramura iazighilor. Iazighii trăiau între Dunăre şi Tisa, erau de origine iraniană. Nu este o surpriză pentru noi, am descoperit numeroase aşezări sarmate în Banat. Sarmaţii dispar odată cu venirea goţilor. Surpriza este că am descoperit şi morminte deosebite de gepizi. Am găsit persoane înmormântate cu podoabe. Interesant este că am descoperit şi obiecte celtice. Am dat şi de o fântână, pe care o recunsctruim acum”, a declarat muzeograful Călin Timic, responsabil cu situl descoperit în Freidorf.