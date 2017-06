Academia de baschet ca în America, deschisă la Timişoara. Regula de bază: „N-ai note bune, nu poţi juca“

Timişoreanul Alexandru Olah este, fără îndoială, unul dintre cei mai talentaţi baschetbalişti români din noua generaţie. A jucat în campionatul universitar american, în NCAA, ar fi putut ajunge în NBA sau D-League (liga secundă a baschetului de peste Ocean), dar, până la urmă, s-a transferat, în 2016, în Belgia, la Belfius Mons, unde şi-a început cariera de sportiv de performanţă.



Plecat de copil de acasă, Alexandru Olah nu a uitat şi nici nu a rupt legătura cu oraşul natal. Mai mult, a decis să îşi deschidă la Timişoara propria academie de baschet: A.O. Basketball.



2,10 METRI LA 16 ANI





„Cam orice sport începi să practici în curtea şcolii. Aşa am început şi eu. Prima dată am jucat fotbal. La club am încercat să mă duc la Poli, m-au luat în probe, dar am renunţat, pentru că deja aveam rezultate bune cu echipa de baschet a şcolii. Mi-am dat seama că pot să fac ceva în baschet, ştiam că o să mai cresc în înălţime. Un coleg de liceu a vorbit cu regretatul antrenor Mircea Albu, care era la CSS Bega şi care i-a spus că ar fi interesat să mă vadă. Am zis da. După două săptămâni, eram deja legitimat. Era la sfârşitul clasei a opta. Cred că aveam deja doi metri. Şi primul rezultat a venit imediat, un loc trei la un turneu final care s-a ţinut la Craiova“, a povestit Alexandru Olah.



Adolescentul a devenit un component de bază pentru toate loturile de juniori ale Naţionalei României de baschet. Era chiar coşgheterul echipei. Olah a fost campion naţional la nivel de juniori cu CSS Bega. Înainte de plecarea în America, la 16 ani, timişoreanul avea deja o înălţime de 2,10 metri.

BURSĂ DE LA O UNIVERSITATE AMERICANĂ





„A văzut la mine talent, seriozitate, dorinţă de a face ceva cu baschetul. Eram în clasa a X-a când am plecat în America să continui liceul. Antrenorii de la Northwestern deja mă ştiau, m-au văzut jucând la naţională, la campionatul european. Ajuns acolo la liceu, au putut să mă urmărească şi mai uşor“, a mai povestit baschetbalistul.



După ce a terminat liceul în Statele Unite ale Americii, a urmat universitatea. Fiind deja în vizorul celor de la Universitatea Northwestern, nu a trebuit să facă decât un pas pentru a fi admis.



„Mi s-a oferit o bursă sportivă, a fost un pic mai uşor decât pentru un student obişnuit. Bursa sportivă înseamnă că ei îţi plătesc şcoala şi tot ce e legat de baschet. Bursa mea a fost de 75.000 de dolari pe an. Bursa se oferă pentru patru ani, cât durează facultatea“, a adăugat Olah. Timişoreanul a terminat Facultatea de Comunicare, cu specializare în limba engleză, dar a mai făcut şi cursuri de management.

„AM JUCAT ŞI ÎN FAŢA A 18.000 DE SPECTATORI“

Campionatul universitar american, chiar dacă este pentru amatori, nu pentru profesionişti, ca NBA şi D-League, nu este deloc o joacă de copii. Este o competiţie extrem de serioasă, în care se învârt mulţi bani şi care beneficiază de o foarte mare popularitate în rândul americanilor.





„Sunt bani serioşi în prima divizie din colegiu. Un post de televiziune, CBC, a cumpărat drepturile de televizare a turneului final NCAA pentru şase miliarde de dolari. Semifinalele se joacă pe stadioane de fotbal american, unde încap 60.000 de oameni. Eu nu am prins turneul final, dar în campionat am jucat şi în faţa a 18.000 de spectatori. Plus că atmosfera este mai bună ca în NBA. Aici sunt studenţi, sunt tineri, e gălăgie mare, atmosfera a fost excepţională. Mi-a plăcut foarte mult“, a povestit Alexandru Olah.

În cei patru ani la Northwestern University, pivotul român a avut o medie de 9,52 puncte în cele 122 de meciuri jucate. La finalul universităţii, Alexandru Olah a evoluat în NBA Summer League pentru echipa New Orleans Pelicans, pentru care a reuşit o medie de 6,5 puncte pe meci, în cele patru apariţii.



„Nu mi-am făcut speranţe să ajung într-o echipă din NBA. La echipa New Orleans Pelicans, în Summer League eram a doua sau a treia rezervă pe poziţia de pivot. Dar un coleg din echipă s-a accidentat şi am început şi eu să joc. M-am descurcat foarte bine, motiv pentru care şi acum echipele din NBA mă urmăresc. Se aşteaptă de la mine să mă mai dezvolt, nu sunt încă pregătit pentru NBA“, a declarat Olah.

După terminarea studiilor din America, Alex Olah a semnat primul său contract profesionist, în vara anului trecut, cu echipa belgiană Belfius Mons. „Imediat după primele două meciuri din Summer League, m-a sunat agentul, care mi-a spus că o echipă din Belgia este interesată de mine. Mons e o echipă bună, joacă în FIBA Europe Cup. Am considerat că e locul perfect să-mi încep cariera de profesionist“, a mai spus Olah.

NU AI NOTE BUNE, NU POŢI JUCA BASCHET







Succesul nu l-a făcut pe Alexandru Olah să uite de casă. Ba chiar şi-a dorit să le împărtăşească din experienţa acumulată de el în America şi în Belgia şi tinerilor din Timişoara. Aşa a luat fiinţă A.O. Basketball.







„Ideea cu academia mi-a venit acum şase ani. De-abia ajunsesem în Statele Unite, ţin minte că vorbeam cu antrenorul meu de la liceu despre ce vreau să fac după ce termin cariera de baschetbalist. Am zis că vreau să deschid o şcoală de baschet, care să fie modelată după şcoala de baschet americană. Am spus că vreau ca şi tinerii din Timişoara să ajungă în America. Iar unul dintre principiile americane este acela de a îmbina sportul cu educaţia clasică. Dacă nu ai note bune, medii bune, nu poţi juca baschet. Îmi doresc să avem echipe la juniori, seniori, iar peste mulţi ani, chiar să jucăm în Divizia A. Momentam, trebuie să creştem copii“, a explicat Alexandru Olah.

Deocamdată, Olah este jucător legitimat la echipa belgiană Mons, iar de antrenamentele de la academie se ocupă sârbul Aleksandar Milanovici, nimeni altul decât fostul său antrenor de la CSS Bega, cel care i-a deschis drumul spre America.



„Este destul de greu să te ocupi de la distanţă, dar am oameni de încredere în Timişoara. De exemplu, primesc indicaţii şi de la fostul meu antrenor de la liceu, Dave Jameson, care a jucat şi în NBA. El este ambasadorul academiei. Va veni şi el la Timişoara când poate. Noi oferim antrenamente, vrem să le arătăm copiilor cum se joacă baschet corect. Pe lângă asta, ţinem cont şi de cum se descurcă ei la şcoală. Nu vrem să ajungă să spună că învaţă prost din cauza baschetului“, a afirmat Olah.



Se pregăteşte de europenele de EuroBaschet 2017

Olah a fost om de bază al naţionalei româniei „under“ 16, 17, 18 şi 20. Cât a fost la Northwestern, nu a putut să mai răspundă invitaţiei de la echipa mare a naţionalei. După ce a venit să joace în Europa, Alexandru Olah este mai aproape şi de naţionala României. Timişoreanul aşteaptă Campionatul European de Baschet, competiţie la care România va găzdui o grupă, la Cluj.



„Nivelul baschetului în România a crescut mult faţă de cum era înainte să plec eu în America. Steaua, Cluj, Oradea, Sibiu sunt echipe bune. Am urmărit şi baschetul timişorean, dar după acea perioadă bună cu Dragan Petricevici, din păcate a căzut“, spune Alexandru Olah.



Echipa tricoloră participă la un turneu final european după o pauză de 30 de ani, iar adversare vor fi Spania, Muntenegru şi Croaţia.