FOTO VIDEO Afacerea de 20.000 de euro pe zi din haine de copii produse la Găeşti. Patronul român: „Totul merge on-line“

Totul a pornit în 2013, în garajul casei din Suedia, al familiei Drăgan. Aflată în concediul de creştere al copiilor, Linda Tisäter Drăgan, soţia lui Marius, a început să croşeteze căciuliţe pentru a-şi umple timpul. A postat câteva dintre ele pe Facebook, iar ce a urmat le-a depăşit aşteptările celor doi.

Iniţial afacerea a mers cu doar patru croitorese aduse din România, însă, datorită numărului mare de comenzi, cei doi au decis să îşi amenajeze o croitorie în Găeşti, judeţul Dâmboviţa, pentru că de acolo proveneau femeile pe care le angajaseră iniţial în Suedia.

În 2015 familia Dragăn a vândut casa din Suedia şi s-au mutat în Corbeanca. Investiţia iniţială s-a ridicat la 300.000 de euro. În doi ani afacerea a ajuns la peste 40.000 de clienţi şi peste 80.000 de urmăritori pe Facebook, cu intenţia de a se extinde în întreaga Europă. De asemenea, are 105 salariaţi.

Firma poartă denumirea “IELM” şi reprezintă iniţialele copiilor pe care Marius şi Linda îi au împreună.

“Suntem o mică afacere de familie care creează şi produce articole vestimentare în ediţie limitată şi al cărei scop este să îmbrace copiii de până în 7 ani, în haine unice la preţul potrivit. Am vândut tot ce aveam în Suedia şi am investit în această fabrică o sumă destul de mare. Vindem în Austria, Germania, Suedia, România, o să începem şi în Finlanda şi Danemarca, dar nu ţinem pasul cu comenzile", spune patronul, Marius Drăgan, 43 de ani.

12 femei lucrează în permanenţă la compartimentul CTC. Acolo ele verifică fiecare defect şi dacă este nevoie retrimit hăinuţele la reparat. “În hala de producţie deja nu mai avem loc şi ne vom extinde pentru a face faţă vânzărilor. Lucrăm doar într-un schimb, de la 07.30 la 16.30, legal, cu contracte de muncă. Aici producem cam 1.500 de hăinuţe, în medie, pe zi”, spune patronul.

Afaceri de 20.000 de euro pe zi

Marius Drăgan a plecat din ţară imediat după revoluţia din ’89, la doar 15 ani, împreună cu părinţii, în Suedia, acolo unde aveau nişte rude. A făcut liceul acolo, însă studiile universitare şi post-universitare le-a făcut în New York, în modă şi în vânzări. Patru ani a vândut acolo pantofi importaţi din Brazilia. Nu a rezistat pe piaţa americană şi s-a reîntors în Suedia, unde a cunoscut-o pe Linda, viitoarea lui soţie, cu care a făcut patru copii. Au împreună şase copii, doi fiind din căsătoria anterioară a femeii. Între timp, românul a jucat şi Polo, la cel mai înalt nivel, în naţionala Suediei. Marius Drăgan a plecat din ţară imediat după revoluţia din ’89, la doar 15 ani, împreună cu părinţii, în Suedia, acolo unde aveau nişte rude. A făcut liceul acolo, însă studiile universitare şi post-universitare le-a făcut în New York, în modă şi în vânzări. Patru ani a vândut acolo pantofi importaţi din Brazilia. Nu a rezistat pe piaţa americană şi s-a reîntors în Suedia, unde a cunoscut-o pe Linda, viitoarea lui soţie, cu care a făcut patru copii. Au împreună şase copii, doi fiind din căsătoria anterioară a femeii. Între timp, românul a jucat şi Polo, la cel mai înalt nivel, în naţionala Suediei.

“Avem două angajate care se ocupă de customer service, printre altele, pentru Germania şi Austria, dar fac şi contabilitate. Avem acum foarte multe comenzi care vin de la sine, nu trebuie să mai investesc în publicitate. Obiectivul meu este să ajung să vând în toată Uniunea Europeană, să pot trimit cu un curier la un preţ mic, să pot să livrez şi în Asia, de exemplu sau America”, spune administratorul societăţii.

Acesta spune că face 20.000 de euro pe zi din hăinuţele vândute exclusiv pe internet în ţară şi străinătate. Are peste 700 de comenzi zilnic, în mediul on-line.

"Totul merge on-line, pentru că nu am nevoie să plătesc chirie, să plătesc vânzători într-un magazin. Acum eşti obligat să intri în mall dacă vrei să vinzi bine şi nu e rentabil. Acum vindem de aproximativ 15-20.000 de euro pe zi. Nu putem să vindem de mai mult pentru că nu facem faţă la trimis marfa. Nu am personal şi nici loc, d-asta vreau să mă extind."

Succesul firmei, publicitatea on-line

“Succesul firmei s-a bazat pe seriozitatea noastră. Avem grijă de angajaţi, îi plătim bine şi la timp, cu contract de muncă. Lucrăm integrat, asta înseamnă că eu cumpăr materialul şi eu produc, nu am nicio pierdere pe drum, nu am niciun intermediar care să câştige şi el. Tot ce se câştigă rămâne la noi. Suntem competitivi şi la preţ şi la materiale. Produsele sunt realizate din materiale eco, foarte important pentru copii. Avem maşini foarte bune. Preţurile pornesc de la 5 la 60 de euro, pentru copii de până la 7 ani. Soţia creeează modelele. Avem salopete, body-uri, căciuliţe, fustiţe”, adaugă Marius Drăgan.





De asemenea, spune el, publicitatea în reţelele de socializare le-a adus un mare plus în volumul vânzărilor. “Trebuie să fac reclamă on-line. Toată lumea este acum cu telefonul în mână, pe tot felul de reţele de socializare. Până acum am investit în publicitate on-line peste 500.000 de euro, pentru că e nevoie ca să fii în căutările din Google. În Suedia nu mai este nevoie să băgăm bani în reclamă, pentru că ne-am creat o clientelă bună şi vin singuri la noi”, mărturiseşte afaceristul.

Succesul firmei nu a trecut neobservat de Facebook. Un reprezentant al companiei a lăudat afacerea din România la cea mai recentă conferinţă pe care gigantul american susţinut-o la Bruxelles.





Min. 17.10

Doi bărbaţi printre zeci de femei

Lucreţia Drăghici, şefa de secţie, a lucrat încă de la început în această firmă. “Eu am început cu patronul această afacere, în garajul din Suedia. Eram patru fete la început şi am lucrat în formula asta doar şase luni. Apoi am venit în România pentru că nu mai făceam faţă comenzilor. Acum avem 105 de angajaţi şi producţia merge foarte bine, fără stres”, spune ea.

Printre zile de croitoreze se găsesc şi doi bărbaţi. Unul se ocupă de mentenanţa maşinilor de cusut, iar celălalt este croitor. “Mă descurc între atâtea femei. Munca este uşoară, dar migăloasă. De un an şi două luni am învăţat croitorie. Până acum am lucrat în depozite, în supermarketuri. Era greu şi am zis să schimb locul de muncă”, spune Valerică Dumitru.