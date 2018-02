Un medic de la Urgenţe a fost bătut cu pumnii şi cu picioarele de un tânăr beat criţă VIDEO

„Deocamdată, tânărul este reţinut pentru 24 de ore. Încadrarea este pe o lege specială pentru loviri şi alte violenţe săvârşite împotriva unui medic şi pe tulburarera ordinii publice. Vom vedea ce hotărăşte procurorul", a declarat, marţí, pentru Adevărul, Mădălin Zamfir, purtătorul de cuvânt al IJP Argeş.



Incidentul a avut loc sâmbătă, însă agresorul a fost reţinut abia luni seara, după ce doctorul Samir Dallou şi-a scos cerificat medico-legal şi depus plângere împotriva tânărului.



Violenţele la care a fost supus medicul au fost surprinse de camerele de supraveghere din Unitatea de Primirea Urgenţelor.



Agresorul îşi adusese la spital amicul, aflat şi el sub aburii alcoolului, care acuza dureri în urma unei bătăi pe care o primise într-o încăierare. Medicul l-a examinat pe pacient şi i-a comunicat că n-are nimic.

Enervat, prietenul pacientului l-a pocnit cu pumnii pe medic. După ce a căzut la pământ, tânărul i-a aplicat doctorului şi câteva lovituri cu picioarele.





Agresorul are 25 de ani. Foto: sursata.ro



Tânărul care riscă acum pedeapsa cu închisoarea este din Alba şi a mai avut de-a face cu Poliţia. Anul trecut a furat o maşină pe care a făcut-o praf după ce a lovit-o. În plus, poliţiştii au constatat atunci căbărbatul conndusese în stare de ebrietate.



Pentru isprava din 2017 a fost trimis în judecată sub acuzaţiile de furt spre folosinţă, conducere fără permis şi în stare de ebrietate.

Video: sursata.ro