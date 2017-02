Tânără protestatară înjurată violent şi agramat de pe contul de Facebook al unui deputat. „Limbajul e demn de ghetou, în niciun caz de un politician“

Concret, pe 7 februarie, Marina Gabriela Bădescu, o tânără din Bucureşti, a postat pe contul personal de Facebook un comentariu în care critica în termeni duri reacţia deputatului Rădulescu avută imediat după ce a ieşit din sala de plen unde preşedintele Klaus Iohannis adresa un mesaj Parlamentului. Atunci, deputatul de Argeş a spus că Iohannis trebuie să stea cu „poporul lui. Noi suntem aleşi ai poporului nostru, nu ai poporului său”.

Iată care a fost postarea Marinei, postare în care l-a etichetat şi pe deputatul PSD: „Cătălin Rădulescu un gunoi de om, e stresat că nu îi mai ies socotelile cu graţierea şi acum o să putrezească în puşcărie, până la urmă acolo e locul infractorilor, nu la conducere. Aproape trei sferturi din membrii PSD au dosar penal pentru corupţie, ruşine celor care sunt complici sau îi susţin şi nu doresc o schimbare pentru viitorul ţării”.

Marina Bădescu, tănăra jignită pe Facebook: „Mesajul e demn de ghetto, în niciun caz de un politician”

După cum ne-a declarat autoarea postării, aceasta a trimis mai multe mesaje private pe contul de Facebook al lui Cătălin Rădulescu. „L-am întrebat printre altele de unde are el popor. Şi după vreo 30 de ore am avut surpriza să primesc nişte replici jignitoare de pe acel cont”, spune Marina Bădescu.

Iată şi care au fost replicile trimise Marinei de pe contul de Facebook al lui Cătălin Rădulescu. Precizăm că le redăm în varianta originală, cu greşeli gramaticale: „Fa curvo ce urata esti pisam-asi pe tine de Iohanista” şi „Te gasesc in Buc ca sa vad cum calomniezi tu demnitarii”.

Marina Bădescu spune că „şi postarea mea a fost dură, dar şi replicile primite... Nu voi face plângere pentru că nu sunt sigură dacă este contul de Facebook al deputatului. Am văzut că pe Facebook sunt două conturi cu numele său. În orice caz, limbajul e demn de ghetou, în niciun caz de un politician. Aş vrea să vă mai spun că la scurt timp după ce am primit acele mesaje jignitoare, mi s-a dat block de pe acel cont de Facebook al deputatului.”

Ce spune Cătălin Rădulescu: „Sunt nişte jigodisme, nişte invenţii ale unora. Nu e nimic adevărat”

Deputatul Cătălin Rădulescu neagă că i-ar aparţine postarea. „Eu nu răspund la astfel de provocări. Am văzut că, de vreo şapte zile, de când am făcut nişte declaraţii publice, sunt înjurat şi ameninţat. Nu e nimic adevărat. Sunt nişte jigodisme, nişte invenţii acele răspunsuri. Eu nu am dat niciun fel de mesaj. Orice chestiune, orice mesaje pe care le primesc de la ei ajung la Parchet. Mi-a fost ameninţată inclusiv familia. Am arătat mesajele şi domnului preşedinte Dragnea”, ne-a declarat deputatul PSD.

Interesant este faptul că pe contul Facebook de pe care au fost trimise mesajele jignitoare, printre prietenii deputatului Rădulescu apar nume cunoscute precum Codrin Ştefănescu, fostul senator Ionuţ Zisu, Diana Eftene-preşedinta organizaţiei de tineret a PSD Argeş şi numeroşi ziarişti din presa din Argeş.

Cum a jignit Cătălin Rădulescu o jurnalistă: „Te-a făcut mă-ta proastă! Eşti o incultă”

Pe de altă parte, trecutul lui Cătălin Rădulescu este încărcat cu injurii proferate în spaţiul public, plus poze indecente postate pe contul de Facebook.

Pe 12 decembrie 2016, la nici 24 de ore după ce fusese reales pentru un nou mandat de deputat pe listele PSD Argeş, Cătălin Rădulescu a jignit o ziaristă care lucrează pentru un site local de ştiri. Jurnalista Liliana Costache, de la site-ul institutiilestatului.ro, l-a întrebat pe Şerban Valeca, preşedintele PSD Argeş, dacă rezultatul obţinut de PSD în Argeş a fost afectat cumva de condamnarea deputatului Cătălin Rădulescu, condamnare definitivă dată de ÎCCJ cu şase zile înainte de alegerile parlamentare. În acel moment, deputatul Cătălin Rădulescu a izbucnit la adresa ziaristei: "Bă, te-ai gândit mult la întrebarea asta?"

După încheierea conferinţei de presă, deputatul Cătălin Rădulescu a abordat-o, în prezenţa mai multor jurnalişti, pe ziarista Liliana Costache: "Tu dacă mai continui mult cu asta, ori ţi-o iei, ori te dau în judecată! Eşti o proastă!"

Jurnalista i-a replicat: ”Aşa o fi! Oi fi proastă, dar nu condamnată!”. Moment în care deputatul Cătălin Rădulescu a izbucnit din nou: "Te-a făcut mă-ta proastă! Eşti o incultă"

Mesajele incriminate de pe Facebook

Nu era pentru prima oară când deputatul Cătălin Rădulescu jigneşte jurnalişti. În primăvara lui 2016, acesta a postat un mesaj jignitor la adresa unui jurnalist din Argeş, care l-a ironizat pe parlamentarul piteştean pe un site de socializare, după ce Cătălin Rădulescu, abia condamnat de Curtea Supremă la închisoare cu suspendare într-un dosar DNA, a început să-şi plângă de milă pe Facebook. Deputatul n-a suportat mesajul “ofensator” al redactorului şef al site-ului ePiteşti.ro, în care se făcea referire la greşelile sale gramaticale.

”Jegurile şi Securiştii se uită la Greşelile Gramaticale care apar uneori din cauza neatenţiei şi stării în care eşti. Nu dau doi bani pe aceste jeguri, sunteţi zero pentru mine, jurnalişti de doi bani, nu vă datorez nimic, voi îmi datoraţi mie pentru că puteţi scrie şi vorbi liber pentru că mi-am riscat eu viaţa la Revoluţie pentru voi jegurilor”, i-a transmis deputatul jurnalistului, într-un mesaj privat (ortografia aparţine autorului). Mesajul a fost distribuit ulterior de redactorul-şef al site-ului epitesti.ro pe Facebook.

Cătălin Rădulescu este ţinta frecventă a ironiilor jurnaliştilor din Argeş, mai ales de câţiva ani încoace de când pe Facebook au început să circule fotografii, de pe contul personal al deputatului, în care acesta pozează în chiloţi.