Funcţionarul care a refuzat sporurile bugetare: „Sunt pomeni, banii trebuie să fie câştigaţi în viaţă, nu primiţi“

Inginerul Rafael Marilen Iulian Merticaru (49 de ani), consilier superior în cadrul Serviciului Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Târgu Neamţ, este excepţie în sistemul administraţiei publice: nu acceptă stimulentele salariale. Luna trecută, el a cerut primarului Vasilică Harpa să nu-i acorde sporul de dispozitiv care însemna un plus de 25% la salariul de bază, aplicat de la 1 martie 2017.



„Ca să beneficiezi de un astfel de spor, trebuie să ai şi anumite atribuţii, pe care eu nu le am în fişa postului şi există posibilitatea să trebuiască peste un timp să returnez aceşti bani dacă nu sunt acordaţi legal. Eu consider aceste sporuri un fel de pomeni. E vorba de un principiu, nu de o sumă anume, putea să-mi dea şi 100 de milioane, dacă nu merit, eu nu accept“, şi-a explicat gestul Iulian Merticaru.



Dacă ar fi acceptat acest stimulant financiar, funcţionarul ar fi ajuns să încaseze 3.000 de lei, faţă de 2.400 de lei cât primeşte în prezent. Primarul oraşului i-a aprobat cererea, dar spune că a acordat sporul celorlalţi funcţionari, nu înainte de a le cere să-şi asume printr-o declaraţie pe propria răspundere că vor da banii înapoi dacă sporul va fi declarat ilegal.



„Acest spor de 25% s-a acordat de majoritate primăriilor din ţară, au fost şi cereri din partea sindicatelor, iar multe instanţe l-au recunoscut. Eu le-am spus colegilor din Primărie că nu pot lua un punct de vedere de la Curtea de Conturi referitor la sporul de dispozitiv şi atunci am luat hotărârea să-l acordăm cu condiţia ca ei să declare că-l vor returna dacă se va dovedi că nu este în regulă. M-am uitat pe toate hotărârile judecătoreşti şi e discutabil acest tip de spor, dar aşteptăm noua lege care va lămuri lucrurile“, a declarat primarul Harpa.

„Când aud de tichete-cadou…“

Merticaru nu este la primul refuz al stimulentelor salariale. În anul 2013, a cerut să returneze suma de 200 de lei în casieria Primăriei, bani care reprezentau contravaloarea tichetelor-cadou acordate de instituţie pe parcursul anului 2012. În solicitarea de returnare a banilor, el spune că a făcut o greşeală şi o încălcare a propriilor principii de corectitudine şi demnitate. „Gestul de acceptare a acelor tichete m-a urmărit negativ pe tot parcursul anului 2013“, arăta atunci inginerul Merticaru.



În 2007, acelaşi funcţionar îi cerea primarului de la acea vreme, Decebal Arnăutu, să nu i se acorde un plus de 10% la salariu aferent sporului de calculator. A fost şi singura dată când solicitarea nu i-a fost acceptată. „Domnul primar a avut atunci puterea să scrie că nu aprobă cererea. Iniţial, acel spor aplicat pentru că lucram la calculatorul din birou mi s-a părut o pomană, dar se pare că era corect. Sincer, când aud de tichete-cadou îmi sună ca un dangăt în cap“, mai spune Iulian Merticaru.



Atitudinea bărbatului a stârnit diverse reacţii, după cum reiese din declaraţia dată de funcţionar în cererea sa din 2013: „Am fost educat că totul se obţine prin muncă cinstită şi cu multă sudoare, iar banii trebuie să fie câştigaţi în viaţă, nu primiţi. Sunt precepte şi principii personale de care astăzi mulţi îşi bat joc, sunt atitudini care sunt luate în derâdere, se bate joc de ele şi oamenii ce au îndrăzneala să le adopte sunt călcaţi în picioare, striviţi, izolaţi şi marginalizaţi, ei nefiind capabili să se adapteze şi integreze în masa celor ce luptă pentru avantaje, favoruri, indiferent de căile adoptate“.