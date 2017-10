12,5 milioane de lei, fonduri europene prin POR 2014-2020 pentru reabilitarea termică a patru clădiri publice

Primăria Municipiului Călăraşi a depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice, în vederea finanţării, patru proiecte ce privesc reabilitarea termică a unor clădiri publice.



Este vorba de trei unităţi de învăţământ : Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Grădiniţa cu Program Prelungit Ţara Copilăriei şi Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu, şi de Căminul pentru persoane vârstnice ”Sf. Antim Ivireanul”.

Modernizarea instalaţiilor

Cu ajutorul fondurilor europene oferite de Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin cele patru proiecte sunt vizate lucrări de reabilitare termică a clădirilor : lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat in clădiri.



Proiectul ”Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai Eminescu Călăraşi” are o valoare de 4.570.814,38 lei (inclusiv TVA), din care 2% contribuţia UAT Municipiul Călăraşi, proiectul ”Reabilitarea termică a Grădiniţei cu program prelungit Ţara Copilăriei Călăraşi ”, are o valoare de 3.656.311,97 lei (inclusiv TVA), proiectul „Reabilitarea termică a Scolii Gimnaziale T. Vladimirescu Călăraşi ”, are o valoare de 4.445.388,00 lei (inclusiv TVA), iar proiectul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstniceSf. Antim Ivireanul Călăraşi”, are o valoare de 2,506.946,18 lei (inclusiv TVA). Contribuţia din bugetul local se ridică la 2% din valoarea fiecărui proiect.



