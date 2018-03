Ciupercăria din apartament. Ce surpriză a avut un buzoian după ce i-au fugit chiriaşii, membrii unui cult religios

Este incredibil, dar adevărat. Într-un apartament cu trei camere de pe Bulevadul Unirii din Buzău a funcţionat mulţi ani o ciupercărie, despre care prea puţin s-a ştiut.







A avut grijă de mica afacere o familie de oameni religioşi, membri ai cultului Martorii lui Iehova, chiriaşi în locuinţa transformată parţial în ciupercărie. Potrivit acestuia, întreaga asociaţie a fost deranjată de această familie, care în ultima vreme tot aducea materiale pentru întreţinerea ciupercăriei din sufragerie şi de la subsol.





Chiriaşii sunt membri ai comunităţii Martorii lui Iehova, fiind deseori plecaţi de acasă fie la întruniri, fie în misiuni de propovăduire.





De aceea, George Bratu, proprietarul apartamentului, nu i-a văzut foarte des la ochi. El a contat însă pe corectitudinea unor oameni religioşi şi i-a tot amânat cu datoriile până când s-a trezit într-o zi cu un telefon prin care a aflat că i-au plecat chiriaşii pe furiş.





”Am fost sunat de chiriaş săptămâna trecută pentru a-mi spune că se mută, că îi este ruşine să mă întîlnească şi că îmi lasă cheia în cutia poştală. Nu facturi plătite, chitanţe, nimic. Mai mult, în casă am găsit dezastru: apa curgea, o uşă distrusă, mizerie, pământ, rumeguş, scânduri”, ne-a spus proprietarul apartamentului.





Familia de sectanţi i-a lăsat proprietarului o datorie de peste 2.000 de lei la utilităţi. A fost sunat de chiriaş săptămâna trecută pentru a-i spune că se mută şi că îi lasă cheia în cutia poştală. Proprietarul a încercat să ia legătura chiar şi cu superiorii cultului, însă nimeni nu a reacţionat la doleanţa bărbatului.





”Din cauza lor am acum de plătit 1.150 de lei la gaze, 600 de lei la întreţinere şi 500 la curent. De asemenea, stricăciunile se ridică la peste 1.000 de lei. Am încercat să vorbesc cu ei la adunare, am luat legătura cu Bătrânul comunităţii, care părea om cumsecade, însă nu s-a întâmplat nimic”, spune George Bratu, cel care a avut în gazdă familia de martori ai lui Iehova.





Proprietarul apartamentului care a găzduit ciupercăria face apel la membrii comunităţii religioase să îndrepte greşeala fraţilor lor, dacă nu, va înainta o plângere la poliţie.