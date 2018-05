Premieră la un spital privat din Braşov. Unui pacient i-a fost montat primul dispozitiv care sporeşte capacitatea inimii

Inima pacientului, în vârstă de 69 de ani, din Piatra Neamţ, funcţiona la un sfert din capacitatea normală, în pofida tratamentului adecvat şi a unui defibrilator cardiac, implantat în urma unui infarct miocardic avut în urmă cu câţiva ani. Boala îl împiedica pe bărbat să ducă o viaţă obişnuită. Simptome precum oboseală excesivă la orice efort mic, tuse seacă, stare generală proastă îi alterau profund calitatea vieţii. În urmă cu două săptămâni, doctorul Sorin Micu, medic primar cardiolog, i-a implantat primul dispozitiv CCM (de modulare a contractilităţii cardiace) din estul Europei. În urma intervenţiei, pacientul se simte foarte bine, iar inima a început să funcţioneze la o capacitate mult sporită.

„Înainte, nu puteam nici să merg în pas de plimbare, mă opream tot timpul, aveam o tuse seacă care mă îneca mereu, mă simţeam rău, imediat după ce am ajuns acasă am testat cu o pantă din livada mea, pe care acum o parcurg fără probleme, fără opriri, am simţit de a doua zi ameliorarea, acum ştiu că, cât oi mai avea de trăit, o să trăiesc bine, fără dureri şi oboseala care mă făceau să mă simt foarte bolnav“, a declarat Constantin Chelariu.

Insuficienţa cardiac afectează peste 1 milion de români

Insuficienţa cardiacă este o boală care afectează un grup foarte mare de pacienţi, un milion de români suferă de această afecţiune şi este principala cauză de deces în ţara noastră. CCM este un dispozitiv care vine să completeze spectrul terapeutic, fiind singurul aparat care, acţionând cu impulsuri electrice de 50/100 de ori mai puternice decât cele ale unui stimulator cardiac, creşte capacitatea de contracţie a muşchiului inimii, redând pacientului calitatea vieţii.

„Acest aparat favorizează în mod direct creşterea forţei inimii, care, în această boală, este grav diminuată. Aparatul este un dispozitiv asemănător ca mărime cu un stimulator cardiac se implantează printr-o procedură similară. E un dispozitiv intrat foarte recent în ultimul ghid european de insuficienţă cardiacă, şi are ca rezultate imediate ameliorarea simptomelor. Pacientul nostru s-a simţit semnificativ mai bine încă de a doua zi, iar la primul control după intervenţie, alături de ameliorarea simptomelor, la ecografia cardiacă s-a văzut o creştere clară a capacităţii de contracţie a inimii“, a declarat dr.Sorin Micu medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale la spitalul Clinicco Braşov:

Spre deosebire de stimulator care trebuie schimbate cu totul când li se termină bateria, dispozitivul CCM se poate încărca o dată la săptămână acasă, printr-o procedură foarte simplă, care durează cca 40 de minute.