Erik Gulasci a stabilit un nou record european de vârstă. A atins vârful Aconcagua, 6962 metri, la doar 12 ani

Expediţia în Argentina a început în 11 ianuarie. Erik a fost însoţit de tatăl său şi se Ovidiu Popescu, preşedintele Clubului Montan Altitudine, la care Erik este legitimat. Înainte de ascensiune au fost pregătiri intense printre care şi cele necesare aclimatizării.

Ascensiunea a început ieri la ora locală la 3.00 de la altitudinea de 5970 de metri. În 12 ore Erik a parcurs o diferenţă de nivel de 1000 de metri în condiţiile unui vânt care bătea în rafale de 50-70 de km pe oră. Odată cu recordul lui Erik, România are acum două recorduri pe Aconcagua. Anul trecut în februarie, Dor Geta Popescu a stabulit un record mondial escaladând acest munte. Erik va sosi acasă miercuri.

Acesta este al doilea record european de vârstă pentru Erik. În august 2016 a urcat pe vârful Elbrus la 5.642 de metri altitudine, devenind cel mai tânăr băiat din Europa care a reuşit acest lucru. Tatăl său l-a îndemnat să încerce recordul tocmai pentru ca băiatul să vadă ce satisfacţie poţi să ai atunci când vezi că munca ta este încununată de succes.

„O nouă provocare pe care am dus-o la bun sfârşit. Sunt mândru că am reuşit să escaladez cel mai înalt vârf din afara Asiei, după ce primul meu record European a fost pe Elbrus, în munţii Caucaz în vara anului 2016. Priveliştea de la aproape 7000 de metri te ladă fără cuvinte, uitând de oboseală şi de efortul depus. Fiind cel mai tânăr alpinist din grup pot spune că m-am simţit răsfăţat de cei care m-au însoţit“, a declarat Erik Gulacsi după stabilirea recordului.

După acest nou record Erik are planuri mari de viitor. Şi-a propus să înceapă două circuite extreme de dificile: Seven Summits (escaladarea celor îna înalte vârfuri de pe fiecare continent) şi Seven Volcanoes (escaladarea celor mai înalţi vulcani de pe fiecare continent).

Erik Gulacsi este un alpinist profesionist deşi are doar 12 ani. Iubeşte muntele cu toată fiinţa lui şi de când a început să meargă i-a plăcut să ajung pe cele mai înalte culmi. Practică alpinismul de la vârsta de opt ani şi cunoaşte Carpaţii României ca în palmă. Erik este acum membru la Clubul Montan Altitudine din Râşnov, un club mereu în căutare de talente. Este coleg cu Crica Coco Popescu şi Dor Geta Popescu multiple recordmane mondiale.