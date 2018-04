Povestea unei văduve ISIS: a părăsit SUA pentru a merge cu soţul într-o vacanţă şi a ajuns în Califatul instaurat de jihadişti. „Acolo s-a schimbat totul“

Aflată într-o închisoare administrată de kurzii din Siria, Samantha Sally, 32 de ani, originară din orăşelul Elkhart, Indiana, nu are decât o singură dorinţă, şi anume să se întoarcă acasă.

Ultimii patru ani din viaţa ei au fost un calvar.



S-a căsătorit cu Moussa Elhassani, un bărbat care s-a radicalizat, şi-a părăsit ţara cu gândul de a-şi face o viaţă nouă în ţara de origine a soţului ei, s-a bucurat de o perioadă de vacanţă fără a-şi da seama că e de fapt manipulată şi s-a trezit în imposibilitatea de a alege, la graniţa dintre Turcia şi Siria. Odată ajunsă pe teritoriul ocupat cândva de jihadiştii din Statul Islamic, a aflat ce înseamnă singurătatea, corecţia fizică, abuzul sexual şi închisoarea.

Al doilea ei soţ, Moussa Elhassani, i-a promis un nou început şi o viaţă mai ieftină în Maroc. Însă Samantha nu a ajuns niciodată în această ţară din nord-vestul Africii.

Prima destinaţie a fost Hong Kong, unde Moussa a susţinut că trebuie să transfere nişte bani. A urmat apoi o presupusă escală în Turcia, prezentată de Moussa drept o vacanţă romantică.

Încântată de cadourile şi atenţiile primite, Samantha s-a trezit într-o zi la Şanliurfa, în sud-estul Turciei, în apropierea graniţei cu Siria.

„Acolo s-a schimbat totul. Am devenit ca o prizonieră într-o cameră“, îşi aduce ea aminte.

Câteva zile mai târziu, Moussa a dus-o la graniţa Turc şi i-a spus să aleagă. A luat-o de mână pe fiica lor, Sarah, şi a lăsat-o cu băiatul ei din prima căsătorie, Matthew.

Câteva zile mai târziu, aflată la graniţa Turciei cu Siria, s-a găsit pusă în faţa unei alegeri imposibile. Soţul său o ţinea pe fiica lor, Sarah, iar ea pe fiul din prima căsătorie, Matthew, care la vremea respectivă avea 7 ani. Avea de ales între a-şi lăsa fii ca să ajungă în mâinile Statului Islamic şi să-şi salveze fiul sau să-şi urmeze soţul în Califatul ISIS, singura modalitate de a-şi proteja fiica, spune ea.

„Probabil nu mi-aş mai fi văzut vreodată fiica. Cum aş fi putut trăi cu asta?“, îşi justifică ea alegerea.

În Califat, însă, viaţa alături de soţul ei s-a schimbat. Dintr-un bărbat romantic şi atent, Moussa a devenit extrem de violent. I-a fost frică să divorţeze, gândindu-se ce s-ar fi întâmplat cu copiii ei în Statul Islamic. În schimb, a stat trei luni într-o închisoare, fiind încarcerată pe motiv că ar fi încercat să fugă şi era o spioană a Statelor Unite. Cu toate că era însărcinată, acolo a fost torturată şi abuzată sexual.

După ce a fost eliberată, s-a întors în casa mică în care locuia alături de copiii ei la periferia Rakka, autoproclamată de jihadişti din Statul Islamic drept capitala Califatului lor.

Samantha Sally şi copilaşii ei FOTO CNN

Piaţa de sclave

Într-o zi, Moussa a dus-o la piaţa de sclavi pentru a-şi alege o tânără yazidi ca să-i ţină companie cât timp el era plecat pe front.

„Când am întâlnit-o pe Soad, nu m-am gândit la bani, ci la cum aş putea să o ajut“, spune Samantha.

Soad avea 14 ani, a costat 10.000 de dolari şi a fost violată de soţul ei.

Dar nu era suficient: la scurt timp, soţul ei şi-a cumpărat propria sclavă, pe Bedrine, cu 7.500 de dolari. Pe lângă cele două fete, jihadistul a mai cumpărat un băiat, Aham, cu 1.500 de dolari.

Sally apără decizia de a cumpăra sclave: „Niciodată nu mi-aş cere iertare pentru faptul că le-am adus pe acele fete în casa mea. Mă aveau pe mine, iar eu pe ele şi ştiam că dacă aveam răbdare vom rezista împreună. Ar fi putut ajunge închise într-o cameră şi hrănite zilnic doar cu ceai. Dar fiind cu mine, găteam împreună zilnic, făceam curat, beam cafea împreună, dormeam în aceeaşi cameră. Eram ca o mamă pentru ele“, susţine Sally.

Ea nu pare a fi o soţie devotată ISIS. Fumează, are un tatuaj mare pe partea dreaptă a gâtului şi un cercel în nas. CNN a contactat mai mulţi cunoscuţi ai femeii, iar aceştia au menţionat că nu au văzut la ea semne de radicalizare.

Sally în 2014 FOTO CNN

„Era o persoană uimitoare, minunată, generoasă, o prietenă foarte bună şi o mamă excelentă pentru Matt şi Sarah“, spune Andria Lightner.

O altă prietenă, care nu a vrut să-şi divulge identitatea, a declarat că Samantha a devenit misterioasă înainte de a pleca din ţară şi nici nu a anunţat vreodată că intenţiona să se mute în Maroc.

CNN a căutat-o şi pe Soad. În vârstă de 17 ani în prezent, adolescenta se află alături de familia ei într-o tabără din Irak.

Potrivit CNN, Soad a declarat că îi este foarte recunoscătoare şi că îşi doreşte să o vadă din nou, „chiar dacă ar fi pentru ultima dată“.

Întrebată ce îşi doreşte acum, Sally a răspuns: „Să mă întorc în statul meu, să mă întorc în America“.

Dar procesul este greu. Fiul ei a fost forţat să apară într-un filmuleţ de propagandă în care jură răzbunare şi-l ameninţă pe preşedintele american Donald Trump.

Planurile ei de a evada au devenit mai aproape de realitate la mijlocul anului trecut, când coaliţia kurdo-arabă, condusă de Statele Unite ale Americii, au reuşit să-i alunge pe jihadişti din Rakka, soţul său fiind ucis în timpul unui atac.

Sally însă nu a încercat atunci să se alăture miilor de civili care au fugit din oraş în timpul atacului. „Tot ce ştiam era că dacă cineva încerca să fugă, lunetiştii (iar soţul meu era unul dintre ei) aveau permisiunea să ucidă. M-am gândit atunci că fie risc să dau de bombe, fie de lunetişti“.

Aşa că a rămas în Rakka până la sfârşitul atacului coaliţiei anti-ISIS, când evacuarea a sute de jihadişti a fost negociată de luptători sirieni-kurzi susţinuţi de americani. S-a alăturat acelui convoi până când a fost reţinută. „Nu-mi pasă ce gândesc şi ce spun oamenii. Odată ce am plecat, am fost extrem de uşurată.Timp de trei ani am văzut o gaşcă de drogaţi care nu aveau un loc al lor şi care şi-au creat propriul stat aici, în numele Domnului“.

Încă visează să ajungă în SUA, deşi agenţii FBI care îi vizitează în închisoare nici nu au acuzat-o, nici nu au venit cu un bilet de avion, scrie CNN.